Se canceló el show de Beéle en Maracaibo

Espectáculos

Qué falla. Los organizadores confirmaron que el concierto de Beéle en Maracaibo, que estaba programado para el 7 de noviembre, quedó canceladísimo. El plan era que el cantante colombiano llegara a la ciudad como parte de su Borondo Tour, pero fue cancelado.

Lo único que consuela es que el artista sí se presentará en Caracas el 6 de noviembre. En ese show se puede esperar que suene de todo, desde temas como "La Plena", "YO y TÚ", "Hasta Aquí Llegué", "Vagabundo" y "Si Te Interesa", además de "Inolvidable" y "Loco", el sencillo con el que Beéle se dio a conocer en 2019.

¿Será que los de Maracaibo se lanzan hasta Caracas para no perderse el concierto?