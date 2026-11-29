Espectáculos

Silvestre Dangond puso a todo el mundo a hablar después de una entrevista en Miami con Esther Piccolino. Mientras promocionaba su canción «Hay amores», el cantante respondió a una pregunta sobre su situación sentimental diciendo: «Libre, el amor que todo lo transforma, el amor que inspira, el que se siente; el que motiva».

Obviamente, en redes sociales no dejaron pasar la palabra «libre» y se armó el alboroto. Para muchos fans esto es la señal definitiva de que hay ruptura, aunque otros defienden que el hombre solo estaba hablando del sentimiento espiritual y creativo de su nuevo sencillo. La verdad es que el chisme ya venía cocinándose hace días y este comentario fue la gota que derramó el vaso.

Lo que más alimenta la teoría del distanciamiento es que no se ven fotos recientes de Silvestre con Piery Avendaño en sus perfiles digitales. Aunque ella siempre ha sido súper reservada y no le gusta la exposición mediática, los detectives de Instagram están usando esa falta de apariciones como prueba de que algo anda mal.

Para los que no saben, Silvestre y Piery tienen una historia que empezó en Urumita, La Guajira, mucho antes de que él fuera una estrella del vallenato. Se casaron el 11 de septiembre de 2011 en Cartagena y tienen tres hijos: Luis José, Silvestre José y José Ignacio. De hecho, en septiembre de 2026 cumplieron 15 años de casados, lo que hace que la gente esté más pendiente que nunca de si la relación sigue en pie.

Mientras el mundo especula, el artista sigue enfocado en su música, grabando en Urumita y promocionando «Hay amores» y su proyecto El Último Baile junto a Juancho De la Espriella. Hasta ahora, ni Silvestre ni Piery han sacado un comunicado para confirmar o desmentir que se separaron.

¿Ustedes creen que solo hablaba de la canción o nos soltó la bomba sin querer?