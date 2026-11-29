Espectáculos

Luciana Roy tiene nuevo pretendiente y esta vez viene con motor. Ashley García, piloto profesional de rally, se convirtió en el nuevo interés amoroso de Luciana tras aparecer en el streaming de Pía. El hombre no llegó con timidez y dejó claro que sabe manejar la situación, especialmente cuando se trata de lanzar indirectas.

Durante su paso por el podcast de Luciana, Ashley no se limitó a hablar de carreras, sino que soltó comentarios de doble sentido durante su participación. Entre bromas, aseguró que si pasaba una noche con Lu, "definitivamente llevo todos los juguetes".

La actitud fue tan evidente que hasta señalaron que el hombre no se chupa ante la cámara, habla y juega al doble sentido.

Pero Ashley no es solo lengua; tiene un currículum que impone. Lleva más de una década de experiencia y ha pasado por diversas competencias de motor, empezando su trayectoria en el motociclismo hasta llegar al rally. De hecho, participó en el Rally Dakar de Arabia Saudita en 2023, una de las carreras más extremas que existen. Gracias a eso, mencionó sus encuentros con miembros de la realeza de Medio Oriente y dijo que conoce al príncipe de Qatar y que estuvo en la casa del príncipe de Arabia.

Cuando no está acelerando, Ashley se describe en sus redes como un "dog lover" y dice disfrutar del mar, la cocina, el entrenamiento y la zumba. Toda esta mezcla de adrenalina y ligue llamó la atención de la conductora de “Magaly TV, La Firme”, quien ya lo ve como un posible nuevo personaje de Chollywood, calificándolo como "candidato a monstruito nuevo de la farándula".