Espectáculos

Jessi Uribe estuvo en Bolivia y aprovechó una entrevista con Red Uno para hablar sobre su carrera, los proyectos que tiene en mente y el cariño que siente por el público de este país. El artista, que empezó en la música a los 15 años, aseguró que cada vez que visita el territorio el recibimiento de la gente ha sido excelente. Recordó que ya había estado allí antes haciendo una gira con el grupo Bronco, con shows en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Para Jessi, la experiencia en Bolivia es un combo completo porque le encanta comer y beber. «Siempre me han tratado hermoso. Me encanta estar aquí porque yo soy bueno para comer y para beber. Aquí tienen una comida espectacular y una cerveza deliciosa», confesó el colombiano. Entre los sabores que más recuerda con cariño mencionó el chancho a la cruz y el majadito. De hecho, según Red Uno, el cantante se enamoró de la gastronomía de Warnes durante la Gran Serenata por los 107 años de fundación de esa ciudad, evento que se hizo el jueves 26 de noviembre en el estadio Samuel Vaca Jiménez. En ese espacio, el intérprete contó que el majadito le encanta y que probó el keperí por primera vez, calificándolo como una cosa espectacular.

Música y consejos para los nuevos

En la parte artística, el cantante habló sobre su camino en la música ranchera y el mariachi. También mencionó sus trabajos con nombres pesados como Alejandro Fernández, Carín León, Edén Muñoz y el grupo Bronco. Pero lo que más nos suena es que tiene un pendiente con el músico cruceño Luis Vega. Jessi admitió que le encanta su talento y que, aunque hablaron de hacer algo juntos hace mucho, todavía no ha pasado. «Nos debemos una canción porque la hablamos hace mucho y no la hemos hecho. Me encantaría hacer algo con él, me parece muy talentoso», aseguró.

Para cerrar, el colombiano se puso en modo mentor y le mandó un mensaje a los pelados que quieren entrar en la música. Les pidió que trabajen con disciplina, pasión y que usen las herramientas digitales para darse a conocer. Les dejó claro que no deben ser mediocres ni conformistas con el talento que Dios les dio, y les recordó que, aunque cantar es hermoso, hay que estudiarlo día a día y esforzarse para lograr los sueños. ¡Esa es la actitud, nada de dejárselo todo al azar!