Espectáculos

Preparen el hígado y el sentimiento porque Zipaquirá se convierte en el epicentro de la música popular. El evento, bautizado como ‘Rasca Salinera’, recibirá a cerca de 6.000 personas en un concierto que promete ser la cita obligatoria para quienes viven en los 11 municipios de Sabana Centro y quieren cerrar el año con todo.

Para que ubiquen el parche, el show contará con dos pesos pesados del género: Jhonny Rivera, a quien llaman ‘El Rey del Pueblo’, y Jhon Alex Castaño, conocido como ‘El Rey del Chupe’. Lo más bacano es que ambos artistas están celebrando dos décadas de trayectoria musical este año, y harán parte de una presentación que reunirá canciones reconocidas de sus carreras.

Jhonny Rivera es un cantante, actor y empresario de la música popular colombiana que llega a ponerle ritmo a la noche con canciones que son himnos del despecho y la fiesta, como ‘Soy soltero’, ‘El intenso’ y ‘Comprendí que te perdí’. Por otro lado, Jhon Alex Castaño se encarga de subir la temperatura con temas como ‘Mamá perdón’, ‘Dos razones’ y el infaltable ‘Hoy me emborracho’.

Los detalles del parche

Si están pensando en ir, pónganse pilas con la logística. El concierto se llevará a cabo en el kilómetro 1 de la vía Zipaquirá-Bogotá. El montaje no es cualquier cosa: todo será bajo una carpa y con un aforo limitado, lo que significa que los cupos son restringidos. Ojo, que la organización dejó claro que será una única función y que no tienen contemplada ninguna segunda fecha, así que el que no vaya, se lo pierde.

Para los que quieren ir en plan más exclusivo o con el combo completo, habrá palcos con capacidad para 10 personas. Estos espacios están diseñados especialmente para grupos de amigos, familias o incluso para las empresas que quieran hacer sus actividades de cierre de año fuera de la oficina. Las puertas abrirán a las 5:00 de la tarde, pero un dato clave: el ingreso es exclusivamente para mayores de 18 años, nada de llevar a los sobrinos.

Más que solo música

La ‘Rasca Salinera’ no es solo para escuchar música y ya. El evento quiere apoyar lo nuestro, por eso habrá espacios dedicados a emprendimientos gastronómicos y negocios locales. Esto significa que los asistentes podrán apoyar la economía de la zona mientras disfrutan del espectáculo,

Santiago Anzola Cortés, quien es el gerente del proyecto y productor general, tiene muy claro que la idea es descentralizar el entretenimiento. Según Anzola, el propósito es llevar este tipo de shows a la región para que los habitantes no tengan que trasladarse siempre a Bogotá para ver a sus artistas favoritos. Para él, no se trata de una fiesta cualquiera en la Sabana, sino que es 'la fiesta de la Sabana', el cierre de año definitivo que la gente local merece después de haber trabajado todo el año.

La verdad, que traigan a Rivera y a Castaño hasta Zipaquirá es un hit, porque ahorra el viaje y el caos de la capital. Solo queda esperar que los palcos no se agoten en un abrir y cerrar de ojos porque, con esos éxitos en el repertorio, el ambiente se va a poner pesado. ¿Ya tienen el grupo de 10 listo para el palco o se lanzan solos a cantar las penas?