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Silvana Estrada aterrizó en Bogotá para un concierto que fue mucho más que música; fue un despliegue de emociones crudas en el Vive Claro Music Hall. La noche del domingo 22 de noviembre, la artista mexicana convirtió el escenario en un espacio para darle voz a los sentimientos, empezando la velada con el tema ‘Brindo’ y un montaje visual inspirado en el poema ‘Vendrán suaves lluvias’ de Sara Teasdale, el cual reflexiona sobre la naturaleza continuando su curso tras la desaparición humana.

Silvana Estrada es una musicista y compositora mexicana que ha lanzado tres álbumes, incluyendo dos colaboraciones con Charlie Hunter, y ha trabajado con figuras como Natalia Lafourcade, Caloncho, Alex Cuba y Guitarricadelafuente.

Entre la plegaria y el desamor

El repertorio estuvo cargado de profundidad. La artista interpretó ‘Dime’, canción con la que se llevó el Latin Grammy 2026 a Mejor Canción Cantautor, y luego pasó a ‘Tristeza’. Sobre este tema, Estrada confesó que nunca había estado tan emocionada con algo y explicó que la escribió como una plegaria para pedirle a la tristeza que llegara con más dulzura, logrando que el público se uniera en un coro masivo. La conexión emocional siguió con ‘Marchita’, donde la gente acompañó incluso las notas más agudas de este tema sobre el dolor de un desamor y el arrepentimiento tras una ruptura. También sonó ‘Sabré olvidar’, pieza de su álbum ‘Marchita’ de 2022, demostrando una capacidad única para transformar lo vivido en rima y canción.

Una cantina mexicana en el escenario

Uno de los momentos más fuertes fue cuando la artista propuso imaginar una cantina en Ciudad de México, diciendo “estamos entusadas” mientras describía la espera de alguien que no llegaba y el consumo de varios mezcales. Con la presencia de un mariachi al fondo y luces rojas que reforzaron el ambiente, presentó ‘Good Luck, Good Night’, una canción que se sintió como una despedida marcada por la rabia y el dolor, dejando notar la influencia de Chavela Vargas. Al hablar de su disco ‘Vendrán suaves lluvias’, Silvana reveló que fue un proceso difícil y autoproducido, agradeciendo a la vida por haber sido paciente consigo misma.

Empoderamiento y homenajes

El espectáculo fue producido 100% por mujeres. Estrada aseguró que las mujeres son más que bienvenidas en esos espacios y pidió que sean lugares donde reine la ternura, la lindura y la suavidad. Este mensaje se materializó cuando la organización Páramo y las seguidoras repartieron flores entre los asistentes, las cuales fueron levantadas durante la canción ‘Flores’. Posteriormente, interpretó ‘Si me matan’, un tema sobre las violencias contra las mujeres que resonó profundamente en el contexto de México y Colombia, con el público coreando frases sobre ser semilla para las que vienen y que ya nadie las calla.

La noche también tuvo sorpresas musicales. La artista invitó al escenario a Edson Velandia, Adriana Lizcano y Santiago Prieto, integrante de Monsieur Periné, para cantar ‘El amanecer’, la cual describió como una de las canciones más bellas que ha escuchado en los últimos años. La instrumentación, compuesta por dos violines, una viola y un contrabajo, creó un sonido cercano al ritual en las piezas melancólicas, mientras que la percusión tomó fuerza en temas más alegres como ‘Lilia Alelí’. Estrada alternó el uso de la guitarra y el ukelele en casi todo el show.

Adiós a la tristeza y baile final

El concierto tuvo tintes espirituales y festivos. Con ‘Con un pájaro’, Silvana creó un pequeño altar del Día de Muertos para recordar a sus amigos fallecidos, Jorge y Andrés, afirmando que “cada vez los extraño mejor”. Luego, interpretó ‘Un rayo de luz’ jugando con una luz en su mano derecha. Para cerrar con broche de oro, regresó al escenario tras un pedido del público y rindió homenaje a Totó la Momposina con ‘Aguacero de mayo’, llevando la noche hacia un ambiente festivo donde la melancolía convivió con las ganas de bailar.

El cierre definitivo fue con ‘Alma mía’, interpretada con toda la banda y dedicada a Adri Carolina, una seguidora que atraviesa una enfermedad difícil, así como a todas las personas que pasan por momentos complicados. La vulnerabilidad fue el hilo conductor: hubo personas llorando cuyos rostros aparecieron en las pantallas principales, cerrando la noche en un lugar donde nadie tuvo que esconder lo que sentía. Honestamente, Silvana nos dejó el corazón regalado con este despliegue de honestidad musical. ¿Quién más terminó empapado en lágrimas con este show?