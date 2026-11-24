Espectáculos

Giovanny Ayala y María Gómez se dieron el "sí acepto" en una boda privada el 21 de noviembre. La ceremonia religiosa se realizó en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Acacías, Meta, donde familiares y amigos fueron testigos del intercambio de votos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la llegada de los novios. Ayala llegó montado en un caballo blanco y vistiendo un traje del mismo color, haciendo honor a sus raíces y a las tradiciones de los Llanos Orientales. Por su parte, María Gómez llegó en un carruaje decorado con flores claras y lució un vestido con corte de sirena, dándole un toque de cuento de hadas a la escena.

Otro momento que despertó curiosidad fue la llegada de los anillos al altar mediante un dron. Una apuesta poco convencional que se convirtió en uno de los recuerdos más comentados de la boda.

La rumba siguió en Villa Valentina, una finca de Ayala en Villavicencio, donde se llevó a cabo la recepción. La fiesta estuvo inspirada en las costumbres llaneras, con música y baile, rindiendo homenaje a la región que ha marcado la vida y la carrera del artista.

En redes sociales ya circulan imágenes de la pareja compartiendo abrazos y sonrisas. Los seguidores de Ayala llenaron las publicaciones con mensajes de cariño, celebrando que el cantante finalmente llegara al altar con quien ha sido su compañera los últimos años.

Sobre María Gómez, sabemos que tiene 32 años, es oriunda de Pereira y trabaja en el sector de la salud. Aunque ella ha mantenido un perfil bajo frente a los medios, su relación con el cantante siempre ha despertado la curiosidad de los fans. Ahora, con este matrimonio, empiezan oficialmente una nueva etapa juntos.

Sinceramente, lo del dron para llevar los anillos es otro nivel de originalidad, aunque el caballo blanco fue el toque clásico que no podía faltar.