Espectáculos

Si están viendo las repeticiones de 'Rafael Orozco, el ídolo' en Caracol, seguro se acuerdan de Jacinto Cabello. Ese señor malgeniado y tosco que al principio era la piedra en el zapato de la relación entre Rafael y Clara, pero que terminó siendo uno de los personajes más queridos por todo el mundo gracias al carisma de quien lo interpretó.

Resulta que Alberto Pujol, el actor cubano detrás de Jacinto, reside en Miami, Florida, y sigue metido de lleno en el mundo del entretenimiento. De hecho, tiene su propia productora llamada ArtBox y se ha movido mucho en el teatro y en producciones de comedia.

Pujol también trabaja con una fundación que asesora a los migrantes en Estados Unidos que están peleando por sus permisos de residencia. Una nota que el actor se haya quedado con ese lado humano.

La novela, que recordó a muchos por el elenco donde también brillaron Alejandro Palacio, Taliana Vargas, Mario Espitia, Maritza Rodríguez, Rafael Santos y María Laura Quintero, Caracol la está repitiendo actualmente en su franja nocturna.

¿Quién más se acuerda de los regaños de Jacinto?