Espectáculos

Luisa Castro decidió ponerle punto final a las especulaciones que resurgieron en redes sociales luego de que varios usuarios compartieran nuevamente un video donde aparece besándose con la cantante Nath. Ante el ruido digital, la influenciadora aclaró que no existió un noviazgo formal con la intérprete y negó rotundamente ser lesbiana.

Luisa Castro es una creadora de contenido y actual pareja de Westcol.

Un experimento adolescente

La influenciadora explicó que el acercamiento con Nath sucedió en una etapa de su vida donde atravesaba experiencias sentimentales muy difíciles con los hombres. Según sus propias palabras, en aquel entonces se sentía "traumada con lo hijuemadre que son los hombres" y quería obligarse a cambiar de gusto.

Castro detalló que quiso experimentar durante su adolescencia, pero que al final no pudo hacerlo. Con esta respuesta, buscó dejar claro que aquel beso y la cercanía con la cantante no significaron que hubiera desarrollado un interés sentimental real por las mujeres.

Acusaciones de manipulación

Más allá de la aclaración sobre su sexualidad, la creadora de contenido lanzó fuertes críticas sobre cómo se manejó su imagen pública durante ese tiempo. Luisa aseguró que el video del beso fue difundido con la intención deliberada de generar comentarios y así aumentar la visibilidad de Nath en las plataformas digitales.

Según su versión, hubo personas que ayudaron a alimentar los rumores de un romance para beneficiar a la cantante. Castro afirmó: "Esa loquita quería que todo el mundo pensara eso, filtró video, puso a otra loquita a contar chisme". Para la influenciadora, tanto la mujer como su equipo de trabajo se aprovecharon de ella, usando su nombre e imagen para hacerla viral y famosa.

El costo de la inexperiencia

Luisa recordó que tenía aproximadamente 20 años cuando ocurrieron estos hechos y sostuvo que en ese momento no contaba con la experiencia necesaria para darse cuenta de que esas situaciones terminarían afectando su reputación y su carrera profesional.

El impacto no fue solo mediático, sino también económico. La creadora de contenido afirmó que habría enfrentado una multa que superaba los 500 millones de pesos. Además, señaló que las personas con las que trabajaba en esa época no protegieron adecuadamente su proyecto profesional ni su imagen pública.

En sus declaraciones, Castro también mencionó al cantante Kevin Roldán. Según su relato, algunos de los memes y rumores que circularon con su nombre fueron creados como parte de estrategias de promoción que luego eran comercializadas.