Espectáculos

Alci Acosta, uno de los referentes más importantes de la canción romántica y popular en Colombia, reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata. El artista compartió que ha enfrentado diversas complicaciones médicas que, por el momento, le impiden regresar a los escenarios y cumplir con sus presentaciones musicales.

El cantante y pianista, originario de Soledad, Atlántico, habló abiertamente sobre este proceso en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión. Durante la charla, reconoció que atraviesa un momento difícil y que su recuperación todavía es incierta, motivo por el cual ha tenido que suspender sus compromisos artísticos mientras permanece bajo supervisión médica. "Estamos pasando un momento bastante complicadito, por ahora no hay posibilidad de que yo vuelva a cantar", expresó el intérprete.

El inicio de las complicaciones y el diagnóstico

El camino hacia el diagnóstico empezó con señales físicas que el cantante experimentó durante una presentación en Cuenca, Ecuador, donde sintió un dolor fuerte en una de sus piernas. Aunque en ese momento decidió seguir adelante con sus compromisos, el malestar no desapareció y, por el contrario, se intensificó mientras se desplazaba por ciudades como Quito, Bogotá y Barranquilla.

Ante el evidente deterioro de su condición, sus hijos tomaron la iniciativa de llevarlo a una clínica para que recibiera la atención médica necesaria. Fue allí donde, tras realizarse los exámenes correspondientes, recibió la noticia del cáncer en la próstata. Como parte del tratamiento, los especialistas determinaron que debía someterse a cinco sesiones de radioterapia. Actualmente, el artista se encuentra a la espera de nuevos resultados médicos que permitan determinar la evolución de la enfermedad y definir los pasos a seguir en su atención.

Un proceso crítico y complicaciones adicionales

El diagnóstico de cáncer no ha sido la única batalla de salud que ha tenido que enfrentar el cantante. Durante este proceso, Alci Acosta presentó alteraciones en su presión arterial y otros problemas que resultaron tan graves que los médicos tuvieron que ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos.

Al recordar ese episodio, el artista admitió que hubo momentos en los que su vida estuvo en riesgo y que la situación fue sumamente crítica. A estas complicaciones se suma un procedimiento médico que debe cumplir actualmente para atender sus problemas de salud: sesiones de diálisis. El cantante explicó que recibe este tratamiento un día por medio, con una duración aproximada de cuatro horas por sesión.

Impacto en su voz y retiro temporal de los escenarios

Esta situación ha impactado directamente su carrera y sus capacidades vocales. Alci Acosta reconoció que su voz ha sufrido cambios y que ahora tiene dificultades para alcanzar algunas de las notas altas, un factor determinante que ha afectado su capacidad para realizar presentaciones musicales.

Debido a esto, el cantante se ha visto obligado a cancelar compromisos artísticos tanto en Colombia como en otros países. Aunque manifiesta un deseo genuino de regresar a los escenarios, confirmó que por ahora no tiene una fecha definida para retomar su actividad y reiteró que, en este momento, no existe la posibilidad de volver a cantar.

A pesar de todo el panorama, el artista se mantiene con esperanza y cuenta con el apoyo fundamental de sus hijos para afrontar este proceso. Mientras espera los próximos resultados médicos, aseguró que sigue luchando y poniendo esperanza en su recuperación, cerrando con la frase: "Estoy haciendo la lucha y poniéndole esperanza, que es lo más importante".