Espectáculos

Poncho Zuleta, cantautor vallenato, ha dado de qué hablar por sus amoríos a lo largo de su carrera. El artista ha tenido dos matrimonios formales. Su primera esposa fue Cilia Vergel Prada, con quien tuvo a su primer hijo, Emiliano Alfonso Zuleta Vergel.

Después de esa separación, el cantante se casó con Luzmila García. Ella es la madre de cuatro de sus hijos y, aunque Poncho ha tenido otros amoríos, se cree que ella sigue siendo su esposa.

Pero la lista no se queda ahí. El cantautor tiene siete hijos en total y ha tenido parejas sentimentales como Ivonne Murgas, madre de Claudia Zuleta, y Claudia Arnedo, madre de Tomás Alfonso Zuleta Jr.

De relaciones reales a campañas publicitarias

El historial más reciente también ha tenido sus vueltas. En 2019 sostuvo una relación con Ana Peña, que en ese momento tenía 18 años. Más adelante, el chisme se encendió cuando circularon videos con María Laury Marriaga, exreina del carnaval de Barranquilla.

En 2023, el cantante presentó a María Laury como su novia, lo que generó varias reacciones entre sus seguidores por la diferencia de edad de 42 años entre ambos. Sin embargo, la sorpresa fue que todo resultó ser una estrategia de marketing para promocionar su sencillo ‘La frunita’.

Honestamente, Poncho nos aplicó una jugada maestra con ese romance falso. ¿Quién más se creyó el cuento del noviazgo?