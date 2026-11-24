Espectáculos

El cierre del Juanes World Tour 2026 en Bogotá no pudo terminar de una forma más auténtica. El viernes 20 de noviembre, el escenario de El Corazón de Bogotá Arena fue testigo de un encuentro épico entre Juanes y Andrés Cepeda, quienes decidieron celebrar el final de la gira mundial con un brindis de «guaritos» justo en plena tarima.

La complicidad entre los dos artistas quedó grabada en una publicación conjunta en Instagram, donde Cepeda compartió imágenes capturadas por el fotógrafo Gabo Gómez. En el post del sábado, el cantautor bogotano escribió: «Anoche me tomé unos guaritos con mi amigo paisa en el corazón de Bogotá durante el cierre de la gira de @juanes. ¡Gracias hermano querido por la invitación y que viva nuestra música colombiana!».

Andrés Cepeda fue uno de los invitados especiales de esta última noche. El encuentro no fue solo para las fotos, sino que se tradujo en un homenaje a las raíces musicales del país. En la parte central del concierto, Juanes le dio la bienvenida a Cepeda y juntos interpretaron «El Preso», el himno de Fruko y sus Tesos, y la canción «A caballo vamos pa’l monte», desatando la euforia del público.

Un recorrido por 25 años de trayectoria

Este show de cerca de tres horas fue la celebración de los más de 25 años de carrera del artista antioqueño. El concierto arrancó cerca de las 9:30 p. m., luego de que las puertas del recinto —antes conocido como Movistar Arena— abrieran desde las 6:00 p. m. El repertorio fue un viaje por los éxitos que han marcado la historia de Juanes, incluyendo temas como «La Camisa Negra», «A Dios le Pido», «Me Enamora», «Es Por Ti», «Fotografía», «Volverte a Ver» y «La Paga».

En medio de la energía del evento, Juanes se tomó un momento para dedicarle unas palabras a la capital, confesando que estar allí era una alegría literal. El cantante recordó que Bogotá tiene un significado enorme para él, ya que llegó por primera vez en el año 96 y fue en esta ciudad donde encontró a su esposa y madre de sus hijos.

Rock, salsa y nominaciones

La noche también tuvo un giro inesperado hacia el rock. Juanes recordó sus raíces más pesadas al compartir tarima con Dilson Díaz, líder de La Pestilencia. Juntos interpretaron en inglés «Paranoid», la emblemática canción de Black Sabbath, logrando una fusión entre el punk capitalino y el lado roquero del paisa.

El espectáculo fue una mezcla entre sus clásicos y el material de JuanesTeban, su álbum conceptual más reciente donde explora la relación entre el rock y las raíces latinoamericanas. Este trabajo no solo fue parte del show, sino que le valió un nuevo Latin Grammy y cuenta con una nominación a los premios Grammy 2027.

El fenómeno de las entradas agotadas

El impacto de la gira en Bogotá fue tal que las entradas para la primera fecha se agotaron rápidamente. Esto llevó a habilitar un segundo concierto en un escenario con capacidad para cerca de 10.500 personas por función. Cabe recordar que la primera noche, el jueves 19 de noviembre, contó con la presentación de la artista Laura Maré.

Este cierre en la capital llega después de otros hitos importantes de la gira. El pasado 14 de noviembre, Juanes había inaugurado el DAVIarena de Sabaneta, en Antioquia, frente a más de 17.000 personas. En aquella ocasión, el artista también rindió tributo a la salsa colombiana compartiendo escenario con el maestro Fruko.

Tras la publicación de Cepeda, los seguidores inundaron las redes sociales celebrando la unión de estos dos talentos y pidiendo que vuelvan a coincidir en un escenario. No es la primera vez que sucede, ya que ambos se habían reunido en una tarima en 2019, marcando un reencuentro más de 20 años después de sus inicios musicales.