Silvana Estrada se lleva el Latin GRAMMY a Mejor Canción Cantautor con "Dime"

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Silvana Estrada se llevó el Latin GRAMMY 2026 a Mejor Canción Cantautor con el tema “Dime”, que es la pieza central de su disco Vendrán Suaves Lluvias. El premio se entregó el jueves 12 de noviembre durante la 27.ª edición de la ceremonia celebrada en Las Vegas.

La mexicana llegó a la gala con seis nominaciones, la cifra más alta de toda su carrera. En total, competía en Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor y Mejor Canción Raíces, esta última por el tema “El Alma Mía”. De todas esas postulaciones, la victoria en la categoría cantautor fue su primer premio de la noche.

En la categoría de Mejor Canción Cantautor, donde finalmente triunfó, Silvana Estrada superó a Joaquina con “generación digital”, Jorge Drexler con “Las Palabras”, Arath Herce con “Musas en Mi” y Covi Quintana con “Temblor y Réplica”. Además, la canción “Dime” tuvo la particularidad de competir en tres de las cinco categorías generales del evento: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Cantautor.

Un proceso independiente y ambicioso

El álbum Vendrán Suaves Lluvias no fue un trabajo cualquiera. Silvana Estrada lo autoprodujo durante tres años, trabajando en cinco estudios ubicados en tres países diferentes. Las grabaciones se realizaron en Ciudad de México, Montreal y Barcelona, sumando otras dos locaciones más al proceso. En este proyecto, la artista asumió sola los roles de compositora, productora e ingeniera de sonido.

Sobre este logro, la cantante le contó a la revista Billboard que siente un orgullo enorme. Según sus palabras, ni en sus sueños más locos pensó que estaría nominada en categorías como grabación, álbum y canción del año, ya que siempre había visto que esos premios se los daban a artistas respaldados por sellos discográficos grandes y equipos de cientos de personas. Silvana destacó que ella es una artista independiente y que solo son tres personas las que manejan todo su trabajo. Para ella, las seis nominaciones fueron la cereza encima de algo muy hermoso que ya estaba sucediendo.

El disco fue lanzado originalmente en octubre de 2025 bajo el sello Glassnote Records. Más adelante, en octubre de 2026, salió una edición ampliada llamada Vendrán Suaves Lluvias (y el tiempo prudente), la cual incluyó los temas “Pensarte” y “Todo Baila”, este último en colaboración con M. Ward.

Trayectoria y referentes

Esta no es la primera vez que la Academia Latina de la Grabación reconoce su talento. En 2022, Silvana Estrada ganó el Latin GRAMMY a Mejor Artista Nuevo gracias a su álbum debut Marchita, el cual también había sido nominado en esa edición a Mejor Álbum Cantautor. Con las seis postulaciones de 2026, la artista ya suma diez nominaciones en total en su carrera.

Silvana es hija de músicos y lauderos de Coatepec, Veracruz. En su camino musical ha colaborado con el guitarrista estadounidense Charlie Hunter en el proyecto Lo Sagrado, grabado en Coatepec en 2017 y relanzado en 2020, y lanzó el EP Primeras Canciones en 2018. También ha compartido escenario con figuras como Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Julieta Venegas. Además, en 2026 empezó a trabajar como artista asociada de la Filarmónica de Los Ángeles.

El impacto en el escenario

Después de publicar su álbum en octubre de 2025, la cantante inició una gira mundial que incluyó presentaciones en La Cigale en París y el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, pasando también por otras sedes de América del Norte y Europa. Silvana relató a Billboard que, pocas semanas después del lanzamiento, el público en los conciertos ya cantaba las canciones de Vendrán Suaves Lluvias con tanta fuerza que ella "apenas podía escucharse a sí misma y a su banda entre sus voces".

Más allá de los premios, la artista quiere que su éxito como productora independiente sirva de ejemplo para otras mujeres. En una declaración a People, expresó su deseo de que las niñas jóvenes vean que es posible ser su propia compositora, productora e ingeniera. Silvana señaló que todas estas funciones suelen estar muy ligadas a la imagen de un hombre y manifestó que desea que eso desaparezca.

Honestamente, que una artista independiente se meta con los grandes sellos y gane así es la verdadera victoria de la noche.