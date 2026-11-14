Expodrinks 2026 ya prendió la fiesta en Barranquilla

Espectáculos

Barranquilla está en modo rumba con Expodrinks 2026, que abrió sus puertas el 12 de noviembre y se mantiene activa hasta el 15 de noviembre en el Centro de Eventos Puerta de Oro. La feria, organizada por Corferias y Supertiendas Olímpica, promete cuatro días de gastronomía y experiencias con bebidas.

El lineup musical está bien variado para que nadie se quede sentado. El reguetón llega con el puertorriqueño Dálmata y el merengue con los dominicanos de Rikarena. Para los que aman el vallenato, están Rafa Pérez y Wilfran Castillo, mientras que la salsa y los ritmos tropicales corren por cuenta de La Nómina del Pin, Orquesta La 33, A Palo Seco, Long Play Band y Charlie Cardona. Y obvio, no podía faltar la champeta con Luister La Voz, Óscar Prince y Criss & Rony.

Si lo suyo es más la cultura del trago, hay catas especializadas el 13, 14 y 15 de noviembre, de 5:00 a 8:00 de la noche, en el Salón Origen, Premium Bar y el Auditorio. Además, Bartenders del Caribe tiene un espacio especial de coctelería con la propuesta ‘Del Origen a la Experiencia’, que usa ingredientes propios de la región como corozo, tamarindo, coco, mango y níspero para explorar nuevas combinaciones y preparaciones.

Compras y boletos

Para agilizar las compras, se puede pagar en línea por la sección Flash de la aplicación Olímpica y recoger los productos en el stand de Flash Olímpica. De hecho, quienes usen la tarjeta de crédito Olímpica tienen un 10 % de descuento adicional en compras de licores y restaurantes durante el evento.

La programación para el público va de viernes a domingo, desde las 4:00 de la tarde hasta la 1:00 de la madrugada. Las entradas cuestan desde $65.000, y si quieren ir en serio, los palcos y pasaportes para los tres días están en $156.000. Se pueden comprar en www.expodrinks.co, en las taquillas de Puerta de Oro o en las Supertiendas Olímpica.

La verdad, un plan así con música y tragos es la definición de un fin de semana productivo. ¿Quién se anima a ir por ese cóctel de níspero?