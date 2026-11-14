El truco más sencillo para que tu casa se vea elegante y cozy

Estilo de vida

A veces no necesitamos cambios radicales para renovar la casa. Un candelabro bonito, un par de velas y saber dónde ponerlos pueden transformar la atmósfera de un lugar al instante. Estos elementos volvieron con toda la fuerza a la decoración y ya no se limitan solo al comedor, sino que funcionan como un detalle stylish para cualquier rincón.

Los candelabros son de esos detalles pequeños que transforman un espacio sin mucho esfuerzo. No importa si prefieres una estética minimalista o algo más romántico y acogedor, se adaptan fácil para lograr el resultado que quieras.

Para que la mesa se vea más elegante, la jugada es armar un pequeño centro de mesa con dos o tres candelabros de diferentes alturas. Si le sumas un florero con flores o unas cuantas ramas, queda una composición que se ve pensada pero sin verse exagerada.

La clave es no tener miedo de mezclar piezas que no sean iguales. Combinar diferentes alturas, formas y materiales crea un resultado más interesante, siempre y cuando mantengan una estética común para que todo se vea armonioso y no como un accidente.

Si te gusta lo natural y cálido, los candelabros de cerámica son la opción ideal. En tonos tierra, blanco o beige pegan perfecto con muebles de madera y decoración minimalista. Ahora, si buscas algo más moderno, puedes elegir un diseño que sea una pieza central y dejar que ese objeto sea el protagonista.

Estos adornos también quedan súper bien en la habitación, ya sea sobre una consola, un estante o una mesa de centro. Cuando se combinan con libros, un florero pequeño o algún objeto decorativo, crean un rincón personal y acogedor.

El mayor beneficio de las velas es, obviamente, la luz. Al encenderlas por la noche, el espacio se siente inmediatamente más cálido y relajado. Ya sea para organizar una cena romántica o simplemente para descansar en el sofá, los candelabros son el detalle que cambia el mood de todo el hogar. Al final, lo mejor de decorar es que no siempre hay que comprar cosas gigantes para notar una gran diferencia; unos cuantos candelabros bastan para darle carácter, calidez y elegancia a la casa.