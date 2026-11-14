Rosalía y Milo J se roban el show en los Latin Grammy 2026

Espectáculos

Rosalía y Milo J fueron los grandes ganadores de la ceremonia de los Latin Grammy el 12 de noviembre. La artista española se llevó por tercera vez el premio al álbum del año con LUX, un trabajo que ella misma describió como un "salto al vacío" comparado con sus éxitos anteriores de 2019 y 2022. Además, ganó la canción del año por “La Perla” junto a Yahritza y Su Esencia, el premio a mejor canción pop y el de mejor álbum de música alternativa, mientras que LUX también fue reconocido por su ingeniería de grabación.

El momento más emotivo de la noche fue cuando Juanes le entregó el trofeo de álbum del año. Rosalía terminó en lágrimas y le agradeció por apoyarla desde el principio, recordando que hubo un tiempo en que solo había 100 personas en una sala en Madrid viéndola. Según la cantante, este disco representa su verdad y, aunque está feliz, siente que todavía tiene mucho por aprender y que probablemente no ha hecho su mejor trabajo.

El fenómeno de Milo J y las sorpresas

Milo J, el cantante argentino de 19 años, dejó claro que no tiene miedo de salir de su zona de confort. Aunque viene del trap, se llevó el premio al mejor álbum de música folclórica por La Vida Es Más Corta. Para él, ganar en este género fue algo que le voló la cabeza. En total se llevó cuatro galardones, incluyendo grabación del año por “Niño”, mejor interpretación urbana/fusión urbana por “Gil” junto a Trueno y mejor diseño de empaque. El artista también estuvo nominado al codiciado álbum del año.

Otra sorpresa mayúscula fue Sara Schell. La venezolana de 23 años se llevó el premio al compositor del año, superando a Edgar Barrera, quien había ganado esa categoría los últimos tres años y llegaba con 10 nominaciones. Schell confesó estar temblando al momento de aceptar el reconocimiento.

Colombia brillando en el escenario

Karol G llegó bailando al escenario para recibir, por tercera vez, el premio al mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta. La colombiana fue muy honesta sobre lo que significó este disco para ella, mencionando que trabajó con maestros de la música que nunca imaginó y que evolucionó mucho como artista. Para ella, lo más lindo es que la gente se sienta orgullosa de ser latina al cantar ritmos como salsa, merengue, reggaetón, bachata y mariachi.

Por otro lado, la colombiana Aria Vega se llevó el premio al mejor nuevo artista. Vega, destacada como Artista Latina En Ascenso en julio, comparó este momento con una tarea de la universidad donde se describió a sí misma con "sueños grandes y buen gusto", definiendo este premio como uno de esos "sueños premium".

Los demás ganadores de la noche

Los Latin Grammy son premios entregados por la Academia Latina de Grabación para reconocer la excelencia en la industria musical iberoamericana, ya sea en español o portugués.

Anitta logró su primer Latin Grammy tras 12 nominaciones, ganando mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por Equilibrivm, un disco que celebra la cultura afrobrasileña. El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso se llevó tres premios: mejor interpretación de música electrónica latina por “Beto’s Horns – Fred Remix” con Fred Again.., mejor canción pop/rock por “Hasta Jesús tuvo un mal día” con Sting y mejor video musical versión larga por FREE SPIRITS (The Film).

En la categoría de música tejana, Bobby Pulido ganó mejor álbum por Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). Pulido aprovechó el momento para anunciar su retiro de la música, mencionando que ahora usará su voz para otras cosas tras haber sido electo para el Congreso estadounidense por el partido Demócrata en Texas.

Otros ganadores destacados incluyeron a Jorge Drexler, Juanes, Fonseca, Luis Enrique, Grupo Frontera y Camila Fernández.