Poncho Zuleta prometió construir una iglesia tras el rescate de su hijo Kbeto

Espectáculos

Poncho Zuleta no olvida la mano que le dieron en el peor momento. El artista anunció que construirá una iglesia en el corregimiento de Ariguaní, Magdalena, como agradecimiento a los habitantes que ayudaron a rescatar a los músicos el 26 de octubre, cuando el vehículo en el que viajaban terminó en el río Ariguaní.

La promesa la hizo el 29 de octubre a las afueras de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla, donde está hospitalizado su hijo Carlos Alberto Zuleta, conocido artísticamente como Kbeto. “Les prometí una iglesia para el pueblo cuando mi hijo se pare de aquí”, aseguró el cantante sobre el compromiso con la comunidad.

Sobre la salud de Kbeto, Poncho explicó que su hijo se encuentra estable, aunque la evolución es lenta por las complicaciones del siniestro. Entre las consecuencias del accidente, el cantante mencionó afectaciones pulmonares y la pérdida de una pierna.

El equipo médico sigue evaluando los procedimientos que el joven podría necesitar. Por ahora, la familia decidió mantenerlo en la Clínica Iberoamérica debido a la atención que está recibiendo. Poncho Zuleta pidió oraciones por su hijo y confesó que el proceso "no ha sido fácil", aunque mantiene la esperanza de su recuperación.

Además, el intérprete envió un abrazo a las familias de los demás integrantes de la agrupación que resultaron afectados y agradeció el apoyo de diversos sectores de la música. Para él, levantar el templo es la forma de retribuir el respaldo recibido durante esta emergencia.