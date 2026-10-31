Jim Velásquez soltó la bomba: su boda con Alina Lozano fue pura simbología

Espectáculos

Resulta que el matrimonio entre Jim Velásquez y la actriz Alina Lozano no fue tan legal como muchos pensaban. El creador de contenido soltó toda la verdad en su canal de YouTube, donde explicó que su unión nunca tuvo validez jurídica porque jamás firmaron un acta. Básicamente, todo fue un acto simbólico.

Jim contó que tuvieron dos ceremonias. La primera fue frente al mar y la oficiaron su propia madre, quien dijo: "Mi mamá nos va a hacer la ceremonia frente al mar. Ella nos va a bendecir el matrimonio y ya". Después vino la segunda boda, que fue la más producida, con una misa, un sacerdote y más de 200 invitados, pero ojo, que tampoco hubo compromiso civil. Según el influencer, aunque hubo un cura, fue simplemente una bendición simbólica.

La razón detrás de no hacer las cosas legalmente fue, según él, para evitar chismes de plata y temas económicos. Jim aseguró que no querían que la gente pensara que se casaba con ella por interés o que hubiera una repartición de bienes en caso de que la relación terminara.

Al final, la conclusión es simple: como no hubo papeles, no hay trámites. "Es por eso que no nos hemos divorciado, porque no necesitamos divorcio", sentenció el creador de contenido.

Este chisme llega justo después de que ambos hicieran pública su separación. Alina Lozano ya había dado su versión en redes sociales sobre lo que pasó, mientras que Jim prefirió el formato de video para relatar una discusión que ocurrió cuando decidieron terminar el vínculo sentimental. La pareja siempre llamó la atención por la diferencia de edad y por mostrar cada detalle de su vida en redes sociales, pero parece que el acta de matrimonio era el único detalle que no existía.