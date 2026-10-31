Mariangel Sarabia se atrevió a fusionar la gaita con el vallenato y así quedó

Espectáculos

Mariangel Sarabia se lanzó con una versión de la gaita "Amor marginal", compuesta por Víctor Hugo Márquez, donde le metió toques de vallenato. La idea surgió después de que se hiciera viral un video donde la cantante interpretaba el tema de forma espontánea, así que decidió grabarlo oficialmente y ponerle su sello personal.

Para el video musical, la artista se fue al Lago de Maracaibo y grabó en la calle Carabobo, recreando algunos párrafos de la canción. Además, decidió vestirse de la "Mujer Maravilla" para representar el empoderamiento femenino. La versión ya tiene el visto bueno del autor, Víctor Hugo Márquez, algo que tiene a Mariangel muy emocionada.

Sobre el debate de mezclar géneros, la cantante fue clara: entiende que la gaita tiene su originalidad y que no se puede cambiar, asegurando que no pretende que la gaita ahora suene con acordeón, pero que como artista tiene el derecho de fusionarla respetando la melodía y la esencia.

Este proyecto tiene un peso emocional fuerte, pues es la primera vez que trabaja con una gaita y lo hace como un homenaje a su padre, el gaitero Ángel Sarabia.

Lo que viene y los logros

Mariangel ya tiene la mira puesta en el 2027, año en el que planea lanzar su primer disco de temas inéditos. En ese álbum quiere mantener su identidad vallenata, pero piensa sumarle batería y guitarra eléctrica para que suene más fresco y conecte con el público joven.

La cantante, que nació en Maracaibo y tiene ascendencia colombiana por parte de su madre, ya tiene un recorrido importante. Ha ganado dos galardones en los Carnavales de Barranquilla como "Artista vallenata": el Congo de Oro en la Noche de Orquestas 2023 y otro en el Festival de Orquestas 2024, este último junto a Omar Enrique.

Además, estuvo en el reality "La Descarga" de Caracol TV, donde hizo parte del equipo de Maía y destacó por su voz y conexión con la gente.

Nosotros creemos que el riesgo de fusionar géneros siempre es polémico, pero si el autor original dio el OK, entonces todo bien. ¿Ustedes son de los que prefieren que la música tradicional se quede intacta o les gusta que le metan sonidos nuevos?