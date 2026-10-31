Laura Acuña se robó el show como Xuxa en el especial de Halloween de ‘Yo Me Llamo’

Espectáculos

El espíritu de Halloween se tomó el escenario de ‘Yo Me Llamo’ y esta vez no fueron solo los concursantes los que tuvieron que sacar su lado más creativo. En una noche cargada de sorpresas, los jurados y las presentadoras del programa decidieron soltar sus roles habituales y aparecer totalmente caracterizados para celebrar una de las fechas más esperadas de octubre.

Laura Acuña es una presentadora, modelo y abogada colombiana que ha pasado por espacios como el RCN Show y La Voz Kids, y en esta ocasión decidió que quedarse solo con un disfraz no era suficiente. La presentadora se llevó gran parte de la atención al transformarse en la icónica Xuxa. No se limitó a verse bien, sino que llevó el personaje hasta el escenario con un vestuario dorado y el cabello rubio, logrando una puesta en escena que dejó a todos impactados.

Pero lo que realmente elevó la apuesta fue que Acuña se le midió a la imitación. En un video publicado por Caracol Televisión, se confirmó que la presentadora apareció cantando mientras interpretaba a la artista brasileña. Esta actitud y el despliegue de su vestuario generaron una lluvia de comentarios positivos entre los seguidores del formato, quienes destacaron tanto su vestuario como la actitud con la que asumió el personaje.

Los jurados también entraron en el juego

El resto del equipo de ‘Yo Me Llamo’ no se quedó atrás y aprovechó la noche para dejar de lado sus looks cotidianos y convertirse en personajes reconocibles. Elder Dayán, por ejemplo, decidió rendir un homenaje a la música vallenata y apareció caracterizado como Diomedes Díaz. Por su parte, César Escola optó por la estética británica y se transformó en Elton John, basando su propuesta en el estilo tan particular que ha acompañado al cantante durante décadas.

Amparo Grisales también se sumó a la temática y eligió convertirse en La Caponera. Sin embargo, el disfraz que más llamó la atención por lo inesperado fue el de Aurelio Cheveroni, quien sorprendió a todos al aparecer disfrazado de burro. Para cerrar con broche de oro la gala, Melina Ramírez eligió un atuendo inspirado en los años 80, completando así una noche donde todos los integrantes del programa mostraron una faceta muy distinta a la que el público ve normalmente.

El camino hacia la gran final de 2026

Más allá de los disfraces y las risas, el programa sigue avanzando en su competencia. Actualmente, ‘Yo Me Llamo’ se encuentra en la etapa de ‘Yo Me Llamo Mini’, una fase especial donde los 20 mejores imitadores de la temporada actúan como padrinos de 20 participantes infantiles. La dinámica consiste en que cada concursante adulto ayude a su “mini” a perfeccionar la imitación de su artista para lograr avanzar en la competencia.

Esta etapa infantil ya entró en sus momentos más decisivos. En las galas más recientes, se han enfrentado ocho minis por noche, y solo algunos han logrado asegurar su continuidad, mientras que otros han tenido que despedirse del formato.

Caracol Televisión ya confirmó que, una vez que termine esta fase con los niños, el programa se encaminará directamente hacia la gran final de la temporada 2026. Esto significa que la competencia está cada vez más cerca de definir quiénes serán los últimos protagonistas que lucharán por el título.

Honestamente, Laura Acuña se ganó el premio a la mejor actitud de la noche; cantar como Xuxa requiere un nivel de valentía que no cualquiera tiene. ¿Quién más se atrevería a hacer ese show en vivo?