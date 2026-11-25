Espectáculos

Maluma presentó Loco X Volver Acoustic Sessions, un proyecto donde grabó siete interpretaciones en la intimidad de su residencia en Guarne, Antioquia. Para estas sesiones, el artista se apoyó en el guitarrista Santi Torres para reinterpretar canciones de su álbum Loco X Volver en un formato acústico.

El repertorio de esta entrega incluye las versiones desenchufadas de Loco X Volver, De Bar en Bar, Tu Recuerdo, Con el Corazón, Pa’ la Seca, El Vallenato y Ganosa. En esta propuesta, Maluma despojó las canciones de los arreglos de la producción original para presentarlas únicamente con guitarra en vivo, buscando que el foco esté en su voz y en la interpretación directa.

El refugio en Guarne y la esencia de Juan Luis

La grabación tuvo lugar en una casa de tapia con aproximadamente 250 años de construcción ubicada en Guarne. Maluma contó que adquirió la propiedad sin haberlo planeado, pero que se enamoró de ella. Según el cantante, visitar el lugar despertó su niño interior en cada momento que pasaba allí.

Esta residencia fue también el sitio donde se gestó gran parte de Loco X Volver, su séptimo álbum de estudio. El disco, lanzado el 14 de mayo, cuenta con 14 canciones que tomaron dos años de escritura y combina géneros como reguetón, vallenato, merengue, dancehall, rap y salsa, sonidos que marcaron la infancia del artista en Medellín.

Sobre el concepto del proyecto, Maluma explicó que se llama Loco X Volver porque extrañaba a Juan Luis y su esencia de niño soñador. Dentro del álbum, la canción Tu Recuerdo destaca como una incursión en la salsa para cumplir un deseo de su abuelo materno, Pedro. El cantante definió este tema como el focus track del disco y mencionó que, aunque cuando salió Felices los 4 con Marc Anthony su abuelo casi se muere, él siempre quiso una salsa que sonara a él, a Juan Luis.

Otro tema personal es Con el Corazón, la última colaboración grabada con el cantante de música popular Yeison Jiménez semanas antes de su fallecimiento. Maluma confesó que esa canción todavía le duele mucho en el corazón.

Inspiraciones y premios recientes

El disco también tuvo como referencia conceptual al pintor y escultor antioqueño Fernando Botero. Maluma afirmó que lo considera el artista más grande de todos los tiempos y que ha tratado de seguir sus pasos, inspirándose mucho en él. Como parte de este vínculo, el cantante presentó oficialmente el álbum con un concierto gratuito en la Plaza Botero de Medellín ante más de 8.000 personas.

Este lanzamiento de las sesiones acústicas llega después de que Maluma ganara dos premios en los LOS40 Music Awards 2026 en Barcelona, España. Recibió el galardón a Mejor Colaboración Latina por la canción Apambichao, junto a Manuel Turizo, y el de Mejor Colaboración Urbana por Pa’ la Seca, en colaboración con Ryan Castro.

El despliegue de la gira mundial 2027-2028

Mientras lanza música, Maluma prepara la Loco X Volver World Tour 2027, la cual fue anunciada el 6 de noviembre con una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami. El recorrido incluye más de 60 ciudades entre Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África durante 2027 y 2028.

En Bogotá, las tres primeras presentaciones programadas en El Corazón de Bogotá Arena para el 5, 6 y 7 de febrero agotaron sus entradas, lo que obligó a añadir una cuarta fecha para el 9 de febrero. En Madrid, los boletos para dos conciertos en el Movistar Arena se vendieron en solo 90 minutos, confirmando una tercera fecha para el 14 de julio.

En Santiago de Chile, la primera función en el Santander Arena el 22 de abril se agotó en preventa, por lo que se confirmó una segunda fecha para el 23 de abril. El itinerario también incluye dos presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, los días 19 y 20 de febrero, y un concierto en el Estadio Instituto de Córdoba el 5 de marzo. La organización no ha descartado sumar más fechas si la demanda de entradas continúa.