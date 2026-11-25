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Johanna Fadul, la actriz conocida por su papel en ‘Sin senos sí hay paraíso’, reveló que pasó un momento angustiante al confundir la forma de administrar un medicamento. Todo ocurrió mientras seguía un tratamiento para la maduración de sus óvulos, proceso en el que debía aplicarse un gel y unos óvulos vaginales.

El problema fue que los medicamentos se veían muy parecidos a una pastilla convencional. Por esa razón, la bogotana terminó ingiriendo dos pastillas una mañana, creyendo que estaba siguiendo las instrucciones correctamente.

La situación se puso fea dos horas después. Mientras hacía una diligencia en su carro y hablaba por teléfono con su hermana, Johanna empezó a sentir mareos y notó que su visión se alteraba. En medio del pánico, buscó una droguería y parqueó el vehículo en una vía de un solo carril que tenía ciclorruta, aunque ya le costaba mantenerse en pie.

Ya dentro del establecimiento, la actriz pidió ayuda y entró al baño para vomitar, pero el malestar no se le quitaba. Mientras tanto, su hermana alertó a JuanSe Quintero, su esposo, quien salió rápidamente en su bicicleta y en pijama, guiándose por la ubicación de la camioneta de la actriz.

El misterio se resolvió cuando hablaron con la especialista a cargo del tratamiento y confirmaron que el medicamento debía ser administrado por vía vaginal. Afortunadamente, el episodio quedó en un susto y, aunque se tomó de forma equivocada, la actriz contó que el medicamento terminó cumpliendo su función.

Este drama ocurrió en medio de la felicidad de Johanna Fadul y Juanse Quintero, quienes han compartido la emoción de anunciar que serán papás y el proceso de los cambios físicos de la actriz durante esta etapa.