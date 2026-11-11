Shakira vuelve a Latinoamérica en 2027, pero nos dejó el corazón roto a los colombianos

Espectáculos

Shakira acaba de soltar la bomba: su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” tendrá una nueva etapa en Latinoamérica para 2027. La productora Fénix Entertainment lanzó el anuncio el 9 de noviembre de 2026 con un afiche que decía “¡Prepárate para lo que viene! ¿Están listos?”, dejando a todo el mundo en modo expectativa. Los países confirmados son Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

Honestamente, el ambiente está dividido. Mientras que en el resto de la región hay una fiesta total, aquí en Colombia el sentimiento es de pura decepción. Resulta que el país de la artista no aparece en el itinerario actual y los fans no tardaron ni un segundo en reaccionar. En los comentarios del anuncio, la gente empezó a pedir a gritos que vuelva a pasar por Barranquilla, su ciudad natal, y recordaron que las presentaciones de 2025 en Bogotá, Barranquilla y Medellín fueron un éxito absoluto.

Contexto rápido: la primera fase latinoamericana de la gira incluyó, además de Brasil y Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador y El Salvador. De hecho, el cierre de la etapa latinoamericana en 2025 fue en Medellín, con una jornada que quedó marcada como histórica por la cantidad de gente y el impacto comercial que generó.

El regreso más esperado y los misterios de la boletería

Si hay algo que celebrar en este anuncio es que Venezuela vuelve a estar en el mapa de Shakira. No se presentaba allá desde el 27 de marzo de 2011, cuando actuó en el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas durante el Sale el Sol World Tour. Imagínense que el público venezolano ha tenido que esperar 16 años para volver a verla en vivo. Es el punto más simbólico de todo esto, sobre todo porque Venezuela había quedado fuera de la primera etapa de la gira anunciada en 2024.

Pero ojo, que no nos emocionemos antes de tiempo. Aunque el afiche ya está ahí, ni Shakira ni Fénix Entertainment han soltado los detalles jugosos. Todavía no sabemos las fechas exactas, ni las ciudades, ni los recintos, ni cuántos conciertos habrá por país. Tampoco hay precios ni sabemos cómo será el mecanismo para comprar las entradas en la mayoría de los destinos. Toca mantener la calma.

Centroamérica y la conexión brasileña

La gira de 2027 también marca un regreso fuerte a Centroamérica. Guatemala, Costa Rica y Panamá están confirmados, aunque países como Honduras quedaron por fuera esta vez. El caso de Guatemala es llamativo porque la cantante no actúa allí desde hace 17 años, cuando estuvo en The Sun Comes Out World Tour. Los medios locales anticipan que el repertorio podría combinar entre clásicos como “Antología” y “Ojos Así” con los hits más frescos como “Monotonía” y la BZRP Music Sessions #53.

Por otro lado, parece que Costa Rica es el país que lleva la delantera en la organización. Según reportes locales, las autoridades ya habrían aprobado la venta de más de 53.000 entradas para un concierto el 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional de La Sabana, en San José. Igual, repetimos: hasta que la productora no saque el anuncio oficial con fecha y precio, nadie puede cantar victoria.

Luego está Brasil, que ya es casi la casa de Shakira en esta gira. Todo empezó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro con ese concierto gratuito masivo en la playa de Copacabana para el evento Todo Mundo no Rio. Que regrese en 2027 solo demuestra que la gira se expande hacia mercados con alta demanda.

¿Hay esperanza para Colombia?

Que no nos veamos en el afiche no significa que nos hayan olvidado para siempre. Lo más probable es que sea una estrategia de programación, ya que la artista y sus productores suelen anunciar las etapas por fases. Es muy posible que más adelante se sumen nuevos recintos y mercados adicionales. Sin embargo, la realidad es que a día de hoy no hay ninguna confirmación oficial de nuevas fechas en territorio colombiano.

Nos queda esperar a que la productora se apiade de nosotros y suelte una fecha en Bogotá o Medellín para que podamos volver a cantar a todo pulmón. Mientras tanto, toca esperar.