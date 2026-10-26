Shakira se pone al nivel de Michael Jackson con un hitazo de los noventa

Espectáculos

Shakira acaba de meterse en un club donde solo había un integrante. El videoclip de ‘Ciega, sordomuda’ superó los 400 millones de visualizaciones en YouTube, un logro impresionante considerando que pasaron casi 30 años desde que se estrenó. Con esto, la artista barranquillera se iguala con Michael Jackson, quien hasta ahora era el único músico que había logrado pasar esa cifra de vistas con videos lanzados en cuatro décadas distintas: los noventa, los dos mil, los dos mil diez y los dos mil veinte.

Para entrar en contexto, Shakira es una artista que ha dejado huella en la música global. Su capacidad de mantenerse vigente mientras el mundo cambia la forma de consumir música es, sencillamente, de otro planeta.

El fenómeno de ‘Ciega, sordomuda’

La canción que detonó este récord, ‘Ciega, sordomuda’, salió al aire en 1998 como parte del álbum ‘¿Dónde están los ladrones?’. En su momento, este sencillo marcó un antes y un después en la trayectoria internacional de la cantante. Su estilo auténtico y su aporte al pop y rock en español fueron los que definieron su identidad musical .

Lo más loco es que, décadas después, el tema no solo vive en la memoria colectiva sino que sigue sumando oyentes nuevos. Es un hit que se niega a morir y que sigue acumulando reproducciones a pesar de que en los noventa las plataformas digitales ni siquiera tenían el protagonismo que tienen ahora.

Un recorrido por sus hits millonarios

Pero ojo, que ‘Ciega, sordomuda’ no es el único video de la artista que ha roto el contador de los 400 millones. La trayectoria de Shakira es un desfile de éxitos que representan cada etapa de su carrera. Si miramos los años dos mil, destacan ‘Hips Don’t Lie’, donde trabajó con Wyclef Jean, y ‘La Tortura’, el temazo que lanzó junto a Alejandro Sanz.

Cuando saltamos a la década de 2010, la lista sigue creciendo con videos como ‘Waka Waka’ y ‘Chantaje’, demostrando que su pegada no bajó con el cambio de década. Y para los que piensan que solo son éxitos viejos, los años veinte ya tienen sus representantes con sencillos más recientes como ‘Te Felicito’ y ‘Acróstico’. Básicamente, no importa el año, la mujer sigue rompiéndola.

Cara a cara con el Rey del Pop

Este récord es especialmente pesado porque el único que compartía este registro era Michael Jackson. El Rey del Pop dejó una vara altísima con videos legendarios como ‘Billie Jean’, ‘Beat It’ y ‘Smooth Criminal’, que demostraron que su música podía trascender generaciones enteras.

Que Shakira ahora se incluya en esa selecta lista evidencia el poder de las plataformas digitales para mantener vivo el legado de quienes debutaron hace décadas. Al final, este hito no solo confirma que la barranquillera sigue siendo relevante en la escena internacional, sino que resalta cómo una canción icónica puede conquistar a nuevas generaciones. Su capacidad para conectar con públicos tan diversos a lo largo de los años parece no tener límites, consolidando una carrera que ya es historia pura.

¿Será que hay algún otro artista que se atreva a intentar alcanzar este nivel de consistencia?