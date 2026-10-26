Georgina Rodríguez es la nueva cara de Milagros y el internet colombiano entró en crisis

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Georgina Rodríguez ahora es la imagen oficial de Milagros, la marca de cosméticos que nació en Caldas, Antioquia. La noticia cayó como un balde de agua fría en redes sociales, donde las colombianas no podían creer que la modelo sea el rostro de los productos que ellas han usado durante años. La alianza se centró en una línea capilar profesional y fue el resultado de un largo proceso de acercamientos entre el equipo de la modelo y la directiva de la empresa.

Georgina Rodríguez es una modelo, empresaria e influenciadora argentina-española, reconocida por ser la esposa del futbolista Cristiano Ronaldo y por su trayectoria en pasarelas, revistas de moda y televisión.

Un año de pruebas y ajustes en el laboratorio

Esto no fue un contrato firmado en cinco minutos. Según Isabel Rivas, directora de comunicaciones y talento de la compañía, las conversaciones se extendieron por más de un año porque la propia Rodríguez puso condiciones muy claras. La modelo exigió probar personalmente las fórmulas antes de dar un sí definitivo.

Durante ese tiempo de evaluación, Georgina utilizó referencias que la marca ya tenía en el mercado, como la famosa línea a base de cebolla. Pero la cosa no quedó ahí; ella participó activamente en los ajustes de laboratorio para la nueva gama profesional. De hecho, Rivas precisó que pasaron aproximadamente un año y medio realizando modificaciones a las fórmulas para llegar a la versión que finalmente se presentó al público. Este proceso de desarrollo técnico no fue solo local, sino que incluyó estudios y pruebas realizadas en Brasil.

El contrato firmado establece que Rodríguez será la imagen de esta referencia durante un año, aunque dejaron la puerta abierta para lanzar nuevos artículos desarrollados en conjunto y publicar más piezas audiovisuales en el futuro.

Glamour en Venecia y equipo global

Aunque la marca es colombiana, el material publicitario no se grabó en Antioquia, sino en Venecia, Italia. Para el rodaje utilizaron un hotel ubicado en una isla, aprovechando la suite principal y el área del muelle para darle ese toque de lujo que caracteriza a la modelo.

La producción fue un despliegue internacional: el maquillador llegó desde Nueva York, el camarógrafo fue contratado en Suiza y la productora operaba desde España. Mientras tanto, el equipo directivo de la marca viajó desde Colombia para supervisar la jornada, que duró seis horas y media.

Del emprendimiento casero al estrellato global

Lo que más dejó fría a la gente fue el contraste entre la vida ostentosa de Georgina y los orígenes humildes de Milagros. La compañía empezó en 2014 en una casa familiar en Caldas, Antioquia. En ese entonces, su fundadora hacía mezclas caseras para el cabello y las vendía por Facebook.

Con el tiempo, la empresa pasó de esas ventas digitales a consolidar una red de distribución nacional con miles de puntos de venta y sucursales, manteniendo siempre precios económicos y accesibles para todo el mundo. Ver a una figura del entretenimiento global vinculada a una marca de consumo masivo tan tradicional fue lo que desató el caos en redes.

Los videos virales y los comentarios no se hicieron esperar. Algunas usuarias escribieron: "No puedo creer que estoy usando el mismo champú que usa Georgina Rodríguez", mientras otras dijeron que le pedirían a sus esposos que lo compraran porque es el champú de CR. No todas estaban felices, ya que algunas temen que, tras esta alianza, los precios suban y el producto quede costoso.

Seamos sinceros, pasar de vender mezclas caseras en Facebook a tener a la mujer de Cristiano Ronaldo en la campaña es el salto más impresionante que hemos visto en el emprendimiento nacional. ¿Será que ahora el champú de cebolla se vuelve un artículo de lujo?