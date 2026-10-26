Isabella Santodomingo lanzó dardos contra Adriana Lucía y Doctor Krápula por 'vivir de la teta del Estado'

Espectáculos

Isabella Santodomingo volvió a encender la polémica en el mundo del entretenimiento colombiano. En una entrevista con Santiago Vélez, la barranquillera lanzó fuertes críticas contra varios colegas que han manifestado posiciones políticas diferentes a las suyas, cuestionando especialmente la relación entre el discurso artístico y la realidad de sus actuaciones.

Isabella Santodomingo es una actriz y escritora conocida por su participación en producciones como Los caballeros las prefieren brutas. Se caracteriza por sus opiniones sin filtros, cualidad que quedó clara en sus recientes declaraciones sobre la gestión de recursos públicos en el arte.

El cuestionamiento a la coherencia política

Durante la charla, Santodomingo puso el foco en las protestas sociales de 2021. La actriz recordó aquellas manifestaciones y cuestionó a los integrantes del entretenimiento que en su momento expresaron solidaridad con los sectores de la protesta. En particular, manifestó su incredulidad sobre cómo un grupo de actores salió a defender a quienes integraban la primera línea.

La actriz fue más allá y calificó aquellos acontecimientos como un ataque terrorista. Además, señaló que existe una falta de coherencia en sus colegas frente a los hechos de violencia ocurridos contra los miembros de la fuerza pública, preguntando dónde estaban esos mismos artistas para denunciar que los estaban matando.

Críticas a la financiación estatal y la música

El punto más crítico de la conversación llegó cuando Santodomingo habló sobre la financiación de conciertos con recursos públicos. Sugirió que algunos artistas se habrían beneficiado de su cercanía política con el anterior Gobierno, asegurando que algunos se dedicaron a “vivir de la teta del Estado”. Para ella, en este punto hubo una ruptura total.

En este contexto, mencionó directamente a la cantante Adriana Lucía y a la agrupación Doctor Krápula. La actriz no solo criticó su dependencia de la contratación estatal, sino que lanzó comentarios despectivos sobre sus carreras musicales. Sobre Doctor Krápula, afirmó que la banda llevaba muchísimo tiempo sin vender discos. En el caso de Adriana Lucía, aseguró que la cantante solamente tiene una canción reconocida por el público.

Santodomingo cuestionó por qué estos artistas no pueden vivir de su arte y talento, sugiriendo que deberían hacer lo que ella y otros hacen: reinventarse, trabajar, hacer casting y escribir libros.

Posturas ideológicas y el actual Gobierno

La escritora también aprovechó el espacio para expresar su afinidad con las opiniones de Marbelle, otra figura del espectáculo que suele participar en discusiones políticas. Según Santodomingo, existe actualmente una ruptura marcada entre los artistas dependiendo de sus posturas ideológicas.

Finalmente, la actriz afirmó sentirse satisfecha con el actual Gobierno de Abelardo de la Espriella. Aseguró que aquellos que son coherentes y no quieren vivir de los recursos del Estado, sino de su propio trabajo, arte y talento, están pensando de otra manera y se sienten felices con esta administración.

Hasta el momento, ni Adriana Lucía ni los integrantes de Doctor Krápula se han referido a estos cuestionamientos. Cabe resaltar que las afirmaciones de Santodomingo son opiniones personales y que, en el fragmento de la entrevista, no presentó contratos ni cifras verificables que respaldaran sus señalamientos sobre irregularidades en la contratación pública.