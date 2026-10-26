Ela Minus y el arte de hacer un EP en cuatro días: así nació 'qué les pasó a mis amigos?'

Espectáculos

Ela Minus no se quedó quieta. Después de que su álbum DÍA (2025) la dejara nominada al Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Electrónica, la artista siguió activa en el estudio. Y cumplió con la nueva música anunciada. El resultado más inmediato de ese frenesí es qué les pasó a mis amigos?, un EP colaborativo de tres canciones grabado junto a Nick León, productor estadounidense de madre colombiana.

El trabajo, editado bajo el sello Smugglers Way (subsello de Domino Recordings), es básicamente un choque de mundos: la composición analógica e introspectiva de Ela se funde con la producción de club más oscura que León maneja desde Brooklyn. No fue un experimento al azar, sino la culminación de una amistad de la infancia y una química creativa que ya venía asomando, pues León hizo remezclas de la canción QQQQ y Ela puso su voz en el sencillo Ghost Orchid en 2025.

El método: ¿Cómo se graba un EP en un fin de semana?

Si creen que para sacar música se necesitan meses de encierro en el estudio, Ela Minus y Nick León vinieron a romper esa regla. El proceso de creación de qué les pasó a mis amigos? fue un ejercicio de eficiencia y espontaneidad pura. Así fue como lo hicieron:

Primero, el detonante fue la agenda. Ambos tenían fragmentos de ideas y canciones de unos diez segundos que habían quedado guardados por falta de tiempo. La clave fue coordinar una sola semana libre en febrero. Una vez que coincidieron, la consigna fue clara: ir al estudio y grabar lo que saliera.

El proceso tuvo una fecha de caducidad estricta. Empezaron desde el viernes y el límite era el día en que tenían que irse. La regla de oro fue que cualquier pista que no estuviera terminada para el momento de irse, simplemente no entraba en el proyecto. Lo que lograron cerrar en esos cuatro días de estudio se convirtió automáticamente en el EP.

Para evitar que el proyecto sonara simplemente como un trabajo más de Ela Minus, la artista se enfocó en estar presente y prestar atención a la colaboración. Según ella, esto fue sencillo porque normalmente produce su música sola, así que al integrar a alguien más, el sonido cambia naturalmente.

La estrategia del sencillo y el vivo

Para presentar el trabajo, eligieron espiral como corte promocional. La decisión fue un movimiento estratégico: sabían que esa canción era la más predecible para el público que esperaba una colaboración entre ambos. La idea fue jugar con la gente, lanzar lo esperado primero para que las otras dos canciones fueran una sorpresa total.

La experiencia de llevar estas canciones al escenario también tuvo sus matices. Mientras que en los shows B2B la percepción no cambió, en las presentaciones en vivo las pistas se transformaron. Las canciones fueron alargadas o acortadas en ciertas partes, llegando incluso a montar un show entero basado solo en esos tres temas, sumando remixes y la canción Ghost Orchid.

Lo que viene: El camino a 2027

Ela Minus no se detiene. Actualmente tiene un nuevo álbum de estudio en fase de mezcla y masterización, el cual tiene previsto salir en el primer semestre de 2027. Mientras llega ese lanzamiento, la artista bogotana sigue dividiendo su tiempo entre las sesiones de grabación y sus compromisos en vivo.

El cierre de su agenda inmediata será en México, donde se presentará el domingo 22 de noviembre en la última jornada del festival Corona Capital. En ese escenario compartirá cartel con The Strokes, The XX, Lola Young y Tricky.

Sinceramente, que alguien logre grabar un EP en cuatro días y que quede con ese nivel de calidad es un flex increíble. ¿Quién más se atreve a terminar un proyecto bajo presión así?