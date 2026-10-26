David Manzur se toma París con su muestra “Evolución”
David Manzur, el reconocido pintor colombiano, tiene hasta el 28 de octubre su primera muestra individual en París. La exposición se llama “Evolución” y es un viaje por sus trabajos más recientes y piezas de la última década.
Lo más top de todo es la actitud del artista, quien asegura que se siente como si tuviera 20 años y sigue pensando en cómo puede evolucionar más en su arte. El caldense, que nació en Neira el 14 de diciembre de 1929, ha dedicado más de 70 años a su carrera artística, aunque confiesa que empezó a dibujar mucho antes de eso.
En el marco de esta exhibición, Manzur compartió detalles sobre su proceso de transformación y esa relación tan fuerte que tiene con el dibujo, una disciplina que lo ha llevado a exponer en diversas instituciones y rincones del mundo.
La verdad es que tener esa mentalidad de "estoy empezando" después de siete décadas de trayectoria es la meta de todos. ¿Quién no quisiera seguir innovando así a cualquier edad?