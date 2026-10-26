Luis Alfonso casi se arma en pelea por una broma de su equipo

Espectáculos

Luis Alfonso estuvo a punto de lanzarse a los golpes para defender a un miembro de su equipo. Todo empezó mientras el cantante estaba en el gimnasio atendiendo una llamada, cuando uno de sus amigos entró a la habitación gritando que estaban "casacando a Marín".

El artista no lo pensó dos veces: salió corriendo, bajó las escaleras a toda prisa y preguntaba quiénes le estaban pegando a su amigo y por qué, pero nadie le daba una respuesta clara. Al llegar al sitio, le advirtieron que ya venía la ambulancia.

Sin embargo, el drama terminó en risas. En lugar de una tragedia, Luis Alfonso se encontró con un festejo lleno de confeti. Su equipo de trabajo lo esperaba con confeti y la gran noticia: hizo sold out en la fonda del señorazo, así que todo era una broma.

El cantante, aunque aliviado, les dijo que eran unos bobos y confesó que estaba esperando que los responsables estuvieran ahí para encenderlos.

El cantante tiene una cita con sus fanáticos el 7 de noviembre en el Coliseo MedPlus, donde promete un show sin precedentes que será la fonda más grande del país. Luis Alfonso agradeció a su público por creer en ellos y aseguró que son "pelados soñadores que vienen de abajo".

Honestamente, qué susto tan bravo, pero así se celebra un sold out en Colombia. ¿Ustedes se habrían dejado llevar por la rabia o habrían sospechado que era una recocha?