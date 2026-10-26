Marcela Carvajal soltó todo sobre su divorcio: la pregunta de su hija fue el detonante

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Marcela Carvajal decidió romper el silencio sobre el fin de su matrimonio con el entrenador físico Alberto ‘Beto’ Gaitán, con quien estuvo casada durante 17 años. En una entrevista, la actriz contó que la ruptura no fue por una tercera persona ni ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue la consecuencia de una relación que se había vuelto fría.

Aunque la dinámica familiar funcionaba y compartían valores y la crianza de sus dos hijas, Carvajal sintió que el vínculo sentimental se había transformado. “Estamos juntos, pero es una relación fría, es una relación de compañeros, pero no de pareja. Y yo no quiero eso para mis hijas”, explicó la actriz, quien también participó en MasterChef Celebrity.

El momento clave que la llevó a tomar la decisión llegó por medio de su hija mayor, Crystal. Mientras la joven empezaba a salir con chicos, Marcela le aconsejaba buscar a alguien que la tratara con respeto, generosidad y cariño. Fue entonces cuando la joven le lanzó una pregunta que la dejó sin palabras: por qué seguía casada.

Ese cuestionamiento hizo que la actriz repensara el ejemplo que le estaba dando a sus hijas. Tras reflexionar, habló con su entonces esposo sobre la posibilidad de reorganizar sus vidas y regresar a Colombia para construir caminos sentimentales diferentes.

La actriz admitió que cerrar ese ciclo fue un proceso doloroso, especialmente por dejar atrás la estructura familiar que había construido. Sin embargo, dejó claro que Beto Gaitán sigue siendo un buen padre. “¿Duele? Sí. ¿Que uno tiene pensado un montón de cosas? Sí. ¿Que se destruyen sueños? Sí, eso es doloroso, sin duda. Pero si uno no intenta seguir caminando, ya se murió”, sentenció.

Sinceramente, qué fuerte que un hijo sea el que te abra los ojos así. ¿Ustedes creen que es mejor separar la casa para que los hijos no crezcan en una relación fría?