Fonseca se desquitó en Bogotá con un concierto épico y vallenato del bueno

Espectáculos

Fonseca tenía una deuda pendiente con Bogotá y el 24 de octubre finalmente la pagó. Después de que su concierto no pudiera realizarse en el estadio El Campín, el cantante convirtió la noche en el Vive Claro en una celebración cargada de música y sorpresas que sus fans no van a olvidar pronto.

El show fue una maratón musical de casi cuatro horas. Para calentar los motores, Laura Maré, Triana y Manú fueron los encargados de abrir la noche y preparar el ambiente. Fonseca arrancó con todo con ‘Antes que el tiempo se vaya’, el tema que le da nombre a su álbum más reciente, dejando claro que este concierto era la excusa perfecta para presentar su nueva etapa musical.

A lo largo de la velada, el artista hizo un recorrido por su carrera, mezclando los hits que ya son clásicos de las historias de amor con las canciones nuevas. Pero lo que realmente elevó la temperatura fueron los invitados.

Primero apareció Nanpa Básico, logrando que dos estilos musicales tan diferentes conectaran en un solo escenario. Otra de las grandes sorpresas fue Silvestre Dangond. Los dos se lanzaron a cantar ‘Cartagena’, su colaboración, y luego se fueron directo al corazón del vallenato con ‘La indiferencia’, un tema que la gente reconoció apenas sonaron los primeros acordes.

La verdad es que pasar de un concierto que no pudo realizarse en El Campín a un show de cuatro horas con Silvestre y Nanpa es una jugada maestra. ¿Quién más se hubiera perdido ese vallenato en vivo?