Ópera al Parque 2026: lírica gratis en Bogotá

Espectáculos

El Festival Ópera al Parque 2026 ya está aquí y se extiende hasta el 4 de noviembre. Esta edición XXIX lleva la música lírica a diferentes escenarios de la ciudad para que el público se encuentre con artistas y agrupaciones. Lo mejor de todo es que los eventos tienen entrada libre hasta completar el aforo.

En esta versión participan más de 200 artistas. Uno de los platos fuertes es la compañía de Teatro Jingju de la Ópera de Shanghái, una invitada internacional reconocida por su trabajo en una de las tradiciones escénicas más representativas de China. Ellos presentan la obra Lu Ming (El llamado de los ciervos) en dos funciones en Bogotá el 4 de noviembre a las 10:00 a. m. y a las 2:00 p. m.

El festival también sirve para celebrar los 50 años de la Ópera de Colombia. En la programación se suman la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y artistas ganadores de las convocatorias que impulsan la creación y el talento lírico.

Cambios y espacios

Ojo que hubo un cambio de planes para el Día de la Ópera. Aunque estaba previsto para el 25 de octubre en el bulevar del Museo Nacional, la Filarmónica de Bogotá informó que se trasladó a la Plaza de Mercado de Paloquemao, específicamente en la plazoleta de La Virgen (entrada por la calle 19), a las 9:00 a. m.

Además, el festival abre sus puertas a quienes han pasado por el Programa de Fomento de la Filarmónica de Bogotá. En el escenario se verán ganadores de becas y premios como el de Canto Ciudad Lírica, Premio Filarmónico de Canto, Beca Ópera, Zarzuela y Opereta, y la Beca Filarmónica de Conciertos Didácticos.