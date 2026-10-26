Claudia Bahamón soltó la bomba: “Me he desenamorado de Emmanuel”

Espectáculos

Claudia Bahamón dijo que se ha desenamorado de Emmanuel Restrepo. La presentadora de MasterChef Celebrity habló sobre la personalidad del actor y sorprendió con la perspectiva que tiene sobre él.

Ojo que no todo fue drama. A pesar de que Emmanuel tuvo momentos tensos en la competencia, Bahamón aseguró que lo ama y que lo considera lo más auténtico del mundo. Según ella, le fascina que el actor no se guarde sus sentimientos y que tenga todo a flor de piel, lo que hace que se emocione o se frustre sin ningún filtro.

La presentadora contó que, con el paso de los episodios, ella y todo el equipo aprendieron a conocer y querer a Emmanuel tal cual es. Eso sí, se lanzó una bromita pesada y sugirió que al actor quizá le faltó “juete”, insinuando de forma jocosa que tal vez no lo corrigieron lo suficiente durante su paso por el programa.

Al final, quedó claro que entre los dos hay una confianza brutal que les permite soltar chistes y vivir situaciones espontáneas. Claudia aprovechó para recordar que, aunque su trabajo es explicar las reglas y presentar los retos, su trayectoria en el concurso la ha llevado a involucrarse más en la dinámica de la cocina para motivar a los participantes y darles seguridad.