Elizabeth Loaiza se manda a clonar en una muñeca de silicona con inteligencia artificial

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Elizabeth Loaiza anunció que viajará a Las Vegas, Estados Unidos, para avanzar en la fabricación de muñecas de silicona de tamaño real inspiradas en su propia apariencia. El proyecto no consiste en una clonación biológica, sino en la creación de figuras fabricadas en silicona que reproducen sus rasgos físicos, incluyendo su rostro y su cuerpo.

Elizabeth Loaiza es una modelo, piloto y reina de belleza colombiana que aspiró a participar en La casa de los famosos Colombia en 2025.

Los detalles del "clon"

La empresaria explicó que la muñeca contará con mecanismos diseñados para mover los ojos y la boca durante las interacciones. Además, el producto integrará un sistema de inteligencia artificial conversacional que permitirá a la figura sostener conversaciones con quien la compre, tanto en idioma español como en inglés.

Según Loaiza, la muñeca está fabricada en silicona y no contiene látex ni materiales inflamables. La modelo aseguró que al tocarla la sensación es similar a tocar a una persona, detallando que el cuerpo incluye todas las partes, mencionando específicamente que tiene vagina y ano. Sobre el rostro, afirmó que será casi igual al suyo y que está 100% clonado.

Una de las funciones que espera incorporar es que la muñeca pueda permanecer sentada junto al comprador y responderle durante una charla. Loaiza justificó esta característica señalando que hay personas muy solitarias que desearían sentarse con ella y hablarle.

Costos y proceso de producción

Cada unidad de este producto tendría un valor de USD 25.000, lo que equivale a una cifra cercana a los 80 millones de pesos colombianos. Loaiza indicó que ya existen personas que han separado unidades, aunque no ha anunciado una fecha exacta para el lanzamiento ni para la llegada del primer ejemplar a Colombia. Incluso mencionó que la primera unidad podría salir a subasta.

Para concretar el proyecto, la creadora de contenido revisó alternativas de producción en diversos países, incluyendo China, pero finalmente decidió trabajar con una fábrica ubicada en Las Vegas.

El proceso de fabricación ha sido extenso debido a que Loaiza debe conceder los derechos de reproducción de su apariencia y gestionar las autorizaciones relacionadas con el uso de su imagen. Asimismo, debe realizar los trámites aduaneros correspondientes para el traslado del producto desde Estados Unidos.

Incógnitas y debate en redes

El anuncio generó una serie de debates entre los usuarios de redes sociales, quienes comentaron principalmente sobre el alto valor de venta y el uso de tecnologías conversacionales en un producto que replica la apariencia de una persona real. Otros seguidores utilizaron las redes para preguntar por los plazos de fabricación, la disponibilidad de las unidades y los mecanismos para realizar la compra.

A pesar de los detalles sobre la apariencia, Loaiza no precisó qué empresa desarrollará el sistema de inteligencia artificial ni cuáles serán las funciones específicas que el dispositivo podrá ejecutar. Tampoco ha brindado información sobre si la tecnología requerirá una conexión permanente a internet, si existirá opciones de personalización o qué medidas de seguridad se implementarán para el manejo de los datos de los compradores.

Finalmente, la empresaria no detalló cuántas muñecas planea producir en la primera etapa ni cuál será el criterio para definir dicha cantidad. Tampoco ha informado cómo se llevarán a cabo las entregas para los compradores internacionales, considerando que las figuras deben ser transportadas desde Estados Unidos.

Sinceramente, ¿quién tiene 80 millones de pesos guardados para comprar una muñeca que hable? Nos vemos en el futuro.