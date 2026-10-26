Guus Franke: el millonario neerlandés que se casó con Ariadna Gutiérrez

Espectáculos

Ariadna Gutiérrez y Guus Franke sellaron su unión el sábado 24 de octubre de 2026 en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena. La ceremonia, que tuvo lugar en el centro histórico de la ciudad, contó con la asistencia de unas 150 personas entre familiares y allegados. Este evento puso bajo la lupa a Franke, un empresario de los Países Bajos que hasta ahora no era una cara conocida para el público en Colombia.

Ariadna Gutiérrez es una modelo colombiana que saltó a la fama internacional tras ser elegida Señorita Colombia en 2014 y quedar como virreina de Miss Universo en 2015. Ahora, su esposo se mueve en un mundo de inversiones millonarias, tecnología y automovilismo, aunque su historial también ha sido objeto de escrutinio periodístico.

Negocios, Nasdaq y Fórmula 1

Guus Franke, de 50 años, es el fundador de Circle8, una firma que se encarga de conectar empresas con profesionales del área tecnológica. Actualmente, se desempeña como director ejecutivo y presidente ejecutivo de Circle8 Group Inc., compañía que cotiza en el Nasdaq y que anteriormente operaba bajo el nombre de Atlantic International. Su trayectoria profesional se ha centrado en la adquisición de compañías y la participación en firmas de inversión.

Uno de los movimientos financieros más fuertes de Franke ocurrió en enero de 2026. En esa fecha, Atlantic International Corp. adquirió Circle8 a Axiom Partners, que es la sociedad de inversión de Franke. Como resultado de esta operación, se emitieron cerca de 12,5 millones de acciones a favor de Franke o sus cesionarios. Al cierre de la transacción, estas acciones estaban valoradas en aproximadamente US$48,3 millones, según los documentos entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Además, el acuerdo incluyó un pagaré convertible a favor de Axiom por cerca de US$162 millones.

Tras este movimiento, Franke se integró a la junta directiva como presidente ejecutivo y el 30 de junio asumió también el cargo de director ejecutivo. En esa misma fecha, la empresa anunció que cambiaría su nombre a Circle8 Group y que tenía la intención de cotizar en el Nasdaq con el símbolo CIRC, proceso que quedaba sujeto a la aprobación de la bolsa.

El alcance de sus negocios llega hasta la Fórmula 1. En junio de 2024, su empresa se convirtió en socio global de búsqueda de talento de Aston Martin, la escudería británica. El objetivo de este acuerdo es apoyar la localización de ingenieros y otros profesionales especializados para fortalecer las operaciones del equipo de carreras.

Las sombras del camino empresarial

Sin embargo, la carrera de Franke no ha estado libre de tormentas. En julio de 2024, el medio de periodismo investigativo neerlandés Follow the Money, en conjunto con Omroep Gelderland, publicaron una investigación sobre su trayectoria comercial. El reporte detalló situaciones incómodas como quiebras, préstamos que no fueron devueltos, disputas con antiguos socios y el uso de extractos bancarios falsificados.

Uno de los casos más sonados ocurrió en 2014. En ese entonces, se presentó una denuncia por inconsistencias en los extractos bancarios que Franke utilizó para solicitar una hipoteca para su pareja de aquel momento. Un tribunal de apelación determinó que los documentos habían sido falsificados. Ante esto, Franke calificó lo sucedido como un "oerstom" (una estupidez absoluta), aunque dejó claro que negó haber actuado con mala fe.

Otro episodio relevante fue su intento por comprar el Vitesse, un club de fútbol histórico de los Países Bajos que pasaba por problemas financieros. El 1 de julio de 2024, Franke abandonó el proceso por primera vez, pero luego decidió retomar las negociaciones. No obstante, la operación fracasó definitivamente el 30 de octubre de 2024. Esto sucedió luego de que Coley Parry, quien era el mayor acreedor del club, cancelara el acuerdo con Franke, momento en el cual el empresario informó al equipo que se retiraba definitivamente.