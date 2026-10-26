Camilo llega por primera vez a Mendoza con su vibra de papá

Espectáculos

Camilo llega a la provincia de Mendoza el lunes 2 de noviembre para presentarse en el Arena Maipú Stadium. Este concierto hace parte de su gira internacional de 2026 y promete ser un despliegue de emociones donde el artista combinará los temas que marcaron su carrera con las canciones de su quinto álbum de estudio, titulado “Para cuando sean mayores”. El show está programado para las 22 y las entradas ya se pueden conseguir a través de Ticketek o directamente en la boletería del estadio.

Honestamente, es emocionante ver cómo el artista ha evolucionado. En este nuevo disco, que salió en septiembre pasado, Camilo deja atrás las letras centradas únicamente en el enamoramiento y la vida en pareja para enfocarse en la paternidad. El concepto es súper tierno: creó estas canciones para que sus hijas las tengan cuando crezcan, . Es ese tipo de transformación personal que se siente real y que seguramente hará que el concierto en Mendoza sea muy emotivo.

De un concurso juvenil a la cima del pop

Para los que creen que el éxito de Camilo fue de la noche a la mañana, hay que recordar que su camino empezó hace mucho. Camilo Echeverry nació el 16 de marzo de 1994 en Medellín, pero creció en Montería. Sus papás, Eugenio Echeverry y Lía Correa, trabajaban en apicultura y repostería, y según él, eran personas muy emprendedoras para sacar la familia adelante. Camilo cuenta que tuvo carencias, aunque en ese momento no se daba cuenta, y que creció escuchando una mezcla bien variada de música, desde The Beatles y Pink Floyd hasta Charly García, Mercedes Sosa y Facundo Cabral. Esa curiosidad musical fue la base de todo.

Su primera gran oportunidad llegó en 2007, cuando ganó el concurso Factor Xs con solo 13 años. Lo curioso es que él recuerda que fue al certamen sin ambiciones extraordinarias; simplemente tocaba la guitarra y cantaba porque le gustaba. Ese triunfo le permitió grabar sus primeras canciones y empezar a construir su identidad artística.

El cerebro detrás de los hits

Antes de ser la cara visible del pop latino, Camilo tuvo una etapa fundamental como compositor para otros. En 2015 se mudó a Miami para ampliar sus horizontes profesionales y se metió de lleno en el circuito internacional. Uno de los trabajos más sonados de esa época fue la composición de “Sin pijama”, la canción interpretada por Becky G y Natti Natasha. En esa etapa participó en proyectos que le permitieron ampliar su repertorio de recursos musicales.

El salto definitivo a la fama internacional llegó con “Tutu”, que grabó primero con Pedro Capó y luego tuvo una versión con Shakira. A partir de ahí, el camino fue imparable con éxitos como “Favorito”, “Vida de rico”, “Ropa cara”, “Bebé” y “Manos de tijera”. Sus álbumes también cuentan una historia de crecimiento: empezó con “Por primera vez” en 2020, siguió con “Mis manos” en 2021, “De adentro pa' fuera” en 2022 y llegó a “Cuatro” en 2024, donde se lanzó a explorar ritmos tropicales como la salsa, la cumbia y el merengue. Como él mismo dice, la curiosidad es su único vehículo.

Amor, familia y "La Tribu"

No se puede hablar de Camilo sin mencionar su imagen: el bigote, los anillos y esa ropa colorida que ya son su sello. Pero más allá de la estética, su música se basa en situaciones que todos vivimos, como enamorarse o celebrar la felicidad en las cosas pequeñas. Mucho de esto viene de su relación con Evaluna Montaner, cantante y actriz venezolana e hija de Ricardo Montaner. Se casaron en 2020 y tienen dos hijas, Índigo y Amaranto. De hecho, la canción “Índigo” en 2021 fue la forma en la que anunciaron que esperaban a su primera hija, convirtiendo su intimidad en arte.

Para cerrar, Camilo no ve a sus fans como simples espectadores, sino que los llama “La Tribu”. Para él, sus conciertos son encuentros colectivos y comunidades afectivas donde el amor es la fuerza principal. ¿estarán listos los mendocinos para unirse a la tribu este noviembre?