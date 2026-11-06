Shakira fue vista en Barranquilla acompañando a su papá

Espectáculos

Shakira volvió a Barranquilla para visitar a sus seres queridos. Después de que se rumoreara su llegada desde el comienzo de la semana, finalmente apareció un registro gráfico de la artista en la capital del Atlántico.

En un video grabado la tarde de este jueves 5 de noviembre de 2026, se ve a la cantante caminando por el norte de la ciudad con ropa deportiva. Lo que más llamó la atención es que acompaña a su papá, William Mebarak Chadid, quien se desplaza en una silla de ruedas. El grupo también incluye a tres enfermeros, dos mujeres y un hombre.

La 'Loba' se tomó este tiempo para disfrutar de su tierra y de su familia luego de cerrar la gira más grande de su carrera con 'Las mujeres ya no lloran'. Para que se hagan una idea del nivel de ese tour, solo en Madrid dio 13 conciertos y reunió a más de 700 mil fans, dejando un impacto económico de más de 200 millones de euros en la capital española.