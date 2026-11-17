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Shakira anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de Laundry Service: Washed and Dried (Expanded Edition). Esta reedición llega para celebrar los 25 años del álbum que la impulsó al estrellato internacional y marcó su primera incursión en el mercado angloparlante.

La pieza se lanzará en formato de doble vinilo (2LP) y destaca por un color especial llamado “Metallic Jawbreaker”. En total, el disco reúne 17 canciones distribuidas en cuatro caras, combinando el repertorio original con cuatro pistas adicionales que nunca habían sido incluidas en formato físico.

Detalles de la preventa y el contenido

El producto ya se encuentra disponible para reserva en la página web de la cantante con un precio regular de 44,98 dólares. Para quienes prefieran no pagar todo de una vez, existe la opción de abonar en dos cuotas sin interés de 22,49 dólares cada una. Los pedidos están programados para empezar a enviarse alrededor del 26 de febrero de 2027, aunque los despachos se harán una vez que todos los artículos estén en stock, a menos que el comprador pida el envío individual de cada unidad según disponibilidad. La compra está limitada a cuatro unidades por cliente.

En cuanto a las canciones, la edición incluye los sencillos que definieron su proyección global: Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes y Objection (Tango). Las novedades consisten en remezclas y una versión acústica de dos temas reconocidos, específicamente Whenever, Wherever (Sahara Mix), Underneath Your Clothes (Acoustic Live Vox) y Objection (Tango) (Afro-Punk Version). Además, se incluye Suerte (Whenever, Wherever), la versión en español del tema.

El impacto de un clásico global

Laundry Service es el quinto álbum de estudio de la artista y el tercero lanzado mundialmente. Grabado mayoritariamente en inglés entre 2000 y 2001 en Estados Unidos, el disco mezcla pop y rock con sonidos de música andina, dance-pop, tango y música del Oriente Medio. Fue publicado el 13 de noviembre de 2001 por Epic Records y logró debutar en el puesto número tres del Billboard 200.

El éxito comercial fue masivo: alcanzó la certificación doble platino en Estados Unidos durante su primer año y acumuló cerca de 13 millones de copias vendidas en todo el mundo. Estos números lo posicionaron como el séptimo disco más vendido de 2002 y como uno de los trabajos de mayor circulación comercial del siglo XXI hecho por una artista latina. De hecho, el álbum figura en la lista de los 200 álbumes definitivos del Rock and Roll Hall of Fame.

Secretos detrás de las canciones

Los sencillos dominaron las listas internacionales. Whenever, Wherever llegó al número uno en España, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Austria y Australia, además de alcanzar el puesto seis del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, siendo su mejor marca hasta 2006 con Hips Don’t Lie. Por su parte, Underneath Your Clothes lideró las ventas en Bélgica, Austria y Australia.

Sobre la creación de Objection (Tango), la primera canción que escribió íntegramente en inglés, Shakira contó en 2021 que la compuso en un colchón en su dormitorio de Miami usando un diccionario de sinónimos porque apenas hablaba el idioma. La elección del tango se debió a que en ese momento salía con un argentino y estaba sumergida en esa cultura.

Finalmente, la artista contó una anécdota con Tommy Mottola, entonces presidente de Sony Music. Shakira quería que Objection fuera el primer sencillo del disco, pero estaba equivocada: Mottola se volvió loco con Whenever, Wherever. Con el tiempo, la cantante admitió que él tenía toda la razón y que fue una de las pocas veces que siguió el consejo de su sello discográfico en este tipo de decisiones.