Espectáculos

Karol G suspendió el concierto que tenía previsto para el domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. La decisión se tomó por motivos de salud de la cantante, aunque no dieron detalles exactos de qué tiene la artista.

Según las promotoras Ocesa y Ensō, el cambio de fecha es para priorizar el bienestar y la salud de la intérprete. El show, que debía cerrar la serie de presentaciones en la capital mexicana, fue reprogramado para mañana, martes 17 de noviembre, en el mismo recinto.

La artista ya había cumplido con dos conciertos en Ciudad de México los días 13 y 14 de noviembre. Este evento que se movió era el último de los seis previstos para la etapa mexicana de su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’, que incluyó también tres fechas en el Estadio BBVA de Monterrey entre el 6 y el 8 de noviembre.

Para los que ya tienen sus entradas, no hay estrés: los boletos del 15 de noviembre siguen siendo válidos para el show del martes 17 y no hace falta hacer ningún trámite extra para entrar.

Si por alguna razón no pueden ir en la nueva fecha, pueden pedir el reembolso a través de Ticketmaster. Solo deben entrar a su cuenta, ir a la opción de ayuda y seguir los pasos según la política de compra.