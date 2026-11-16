Estilo de vida

El dilema de si entrenar antes o después de comer es un clásico del gimnasio. La verdad es que ambas opciones tienen sus ventajas, pero afectan al cuerpo y al gasto energético de formas muy distintas.

Entrenar antes de comer, especialmente por la mañana, es lo que muchos conocen como «fasted cardio». En este estado, los niveles de glucógeno están bajos, lo que obliga al cuerpo a usar la grasa almacenada como fuente de energía. Esto puede potenciar la quema de grasa en actividades de intensidad moderada, como caminar, correr o montar en bicicleta.

Pero ojo, que no todo es color de rosa. Si la rutina es muy intensa o dura más de 45 minutos, el cansancio llega más rápido porque no hay energía fresca. Hay quienes hasta sienten mareos o rinden menos, así que esta opción no es para todo el mundo y requiere escuchar mucho al cuerpo.

Por otro lado, entrenar después de comer es el camino ideal para quienes necesitan combustible para aguantar sesiones largas o muy fuertes. Los alimentos aportan la glucosa y los nutrientes necesarios para subir la resistencia y la fuerza, algo clave si te toca levantar pesas o hacer HIIT.

Eso sí, lanzarse al ejercicio justo después de un banquete es receta para el desastre: puede dar náuseas, hinchazón o malestar. La recomendación es esperar entre una y dos horas tras una comida completa, o unos 20 a 30 minutos si solo fue un snack ligero.

Aunque existe la creencia de que entrenar en ayunas quema más calorías en total, las investigaciones muestran que el gasto energético diario no varía significativamente comparado con entrenar después de comer. Al final, la diferencia real está en de dónde saca la energía el cuerpo (grasa vs. glucosa) y qué tan agotado te sientas durante la rutina.

¿Ustedes son del equipo que no puede ver un peso sin haber desayunado o se lanzan al trote apenas abren los ojos?