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Ahorrar, buscar descuentos y cuidar el bolsillo es lo normal, pero hay un límite donde esto se vuelve una complicación seria. El médico Jorge Tartaglione explicó que la crematofobia es un temor intenso e irracional a gastar dinero que puede afectar la vida diaria, las decisiones personales y hasta la convivencia con la familia.

Lo más loco de esto es que no tiene que ver con estar pelado. Según Tartaglione, hay personas que tienen recursos económicos más que suficientes para cubrir sus necesidades y, aun así, sienten un terror profundo al momento de soltar la plata.

¿Cómo saber si es fobia o solo ahorro?

Hay una diferencia gigante entre alguien responsable y alguien con crematofobia. Mientras el ahorrador organiza sus finanzas y compara precios para el futuro, quien sufre esta fobia siente un malestar físico intenso al comprar algo.

El cuerpo reacciona mal: puede aparecer taquicardia, sudoración y aumento de la presión arterial. En los casos más fuertes, la persona puede sentir opresión en el pecho, angustia extrema y sufrir ataques de pánico.

¿Por qué pasa esto?

Este miedo no sale de la nada. El especialista señaló que puede venir de experiencias económicas negativas, como haber sido víctima de estafas, pasar por quiebras financieras o vivir episodios de inestabilidad económica. También influyen los mensajes recibidos sobre el dinero durante la vida y las experiencias familiares ligadas a la escasez de recursos.

Además, la incertidumbre económica general puede disparar la ansiedad, especialmente cuando alguien siente que no tiene la capacidad de afrontar obligaciones básicas como el pago de servicios.

Si el miedo a gastar ya está afectando la rutina, la recomendación de Tartaglione es buscar ayuda profesional. Aunque no siempre se pueda cambiar la situación económica externa, la terapia psicológica sirve para manejar esas respuestas emocionales y físicas tan fuertes.

¿Conoces a alguien que sufra por pagar hasta el tinto o eres tú el que entra en crisis al ver la factura?