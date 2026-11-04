Reykon se mete a la cocina y lanza su propia hamburguesa

Espectáculos

Reykon llevó su búsqueda de autenticidad más allá de los estudios de grabación. El artista paisa se alió con Burger King y la campaña de Porkcolombia para crear el 'Líder King', una propuesta gastronómica que busca conectar con los jóvenes a través de la música y el sabor.

Andrés Felipe Robledo, conocido como Reykon, contó que para él la música se trata de compartir y crear experiencias reales, y que salir de su zona de confort para meterle mano a las recetas y combinar su estilo con la sazón local representa la energía de la cultura urbana.

El proyecto integra el uso de carne de cerdo 100 % colombiana, apoyando así al sector agropecuario del país. Desde el lado empresarial, Sandra Dionissio, ejecutiva de mercadeo de la multinacional en Colombia, dijo que integrar la visión de un intérprete en la elaboración del producto es un valor disruptivo. Por su parte, Alejandro Laverde, vocero de Porkcolombia, señaló que tener a una figura de la música urbana ayuda a llegar a nuevas audiencias.

El anuncio oficial se hizo en Bogotá en un evento que reunió a creadores de contenido y gente de la industria del entretenimiento. Al final, que un artista urbano se meta en la cocina evidencia que el movimiento urbano sigue expandiendo sus fronteras artísticas y se consolida como un estilo de vida.

¿Ustedes se comerían una hamburguesa diseñada por un cantante o prefieren que se quede solo en la música?