El Pibe Valderrama se puso modo crítico en Valledupar

Espectáculos

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aterrizó en Valledupar para jugar el Partido de la Esperanza junto a otros cracks del fútbol colombiano. Pero más allá de los goles, el hombre dejó caer varias reflexiones sobre cómo está y hacia dónde va el balompié en el país.

El exfutbolista aprovechó el viaje para hablar sobre Alianza Valledupar y, como era de esperarse, soltó sus verdades sobre el Junior de Barranquilla, cuestionando duramente las decisiones que ha tomado la dirigencia del equipo recientemente.

Entre tanta crítica, el Pibe también se puso sentimental y recordó que Amín Bolívar fue uno de sus grandes ídolos cuando era un pelao.

Honesto como siempre, el Pibe no se calla nada. ¿Será que en el Junior le paren bolas a sus advertencias?