Peter Manjarrés lanza 'Luchador' y le hace un guiño sentimental al hijo de Omar Geles

Espectáculos

Peter Manjarrés, conocido como El Cabellero del Vallenato, lanzó el 30 de octubre su más reciente producción musical titulada 'Luchador'. Este trabajo es una apuesta clara por el vallenato tradicional, aunque el artista se permitió jugar con la versatilidad y la modernidad en varias de sus pistas. De hecho, para darle ese toque actual, incluyó una colaboración con LuisRa Solano, quien es uno de los artistas más mediáticos en este momento.

El álbum consta de un total de 14 canciones. Con este repertorio, Manjarrés tiene la meta de poner a bailar a toda Colombia, mezclando sonidos modernos y clásicos para el cierre de año. Esta movida llega en un momento donde otros exponentes del género, como Churo Díaz, Óscar Gamarra y Diego Daza, también han lanzado producciones que han llamado la atención del público.

Un legado que sigue vivo en la composición

Uno de los puntos más emotivos de este lanzamiento es la canción 'Papaya'. Esta pieza no es cualquier tema, ya que fue compuesta por Daniel Geles, hijo del reconocido músico Omar Geles, quien falleció en 2024. Daniel decidió sumarse al proyecto de Peter Manjarrés para aportar su grano de arena y demostrar que el talento para escribir vallenatos va de generación en generación.

Daniel Geles busca destacar en el ámbito de la composición, siguiendo los pasos de su padre. La canción 'Papaya' refleja la energía y el sentimiento que emana de su inspiración, convirtiéndose en una obra pegajosa y diseñada para el disfrute en parrandas. El resultado es un tema que celebra la soltería y el desapego amoroso, con una letra que habla sobre cerrar el corazón bajo llave y preferir el vacile antes que los compromisos complicados.

La letra de 'Papaya' es directa y jocosa. En ella, el autor menciona que ahora ser infiel está de moda y que es mejor no confiar en nadie, ya que la persona menos pensada suele ser la que más engaña. El coro es una invitación al baile y al disfrute sin complicaciones, repitiendo que prefiere estar solito y que, si hay 'papaya', entonces va para adelante.

El respaldo de El Cabellero

Peter Manjarrés no dejó pasar la oportunidad de expresar su admiración por el trabajo del joven compositor. A través de sus redes sociales, el cantante felicitó de corazón a Daniel Geles por la obra, describiéndola como una canción sabrosa y perfecta para bailar. Manjarrés fue más allá y aseguró que Omar Geles, desde el cielo, debe sentirse muy orgulloso del talento de su hijo.

Planes de gira y estrategia de lanzamiento

En cuanto a la promoción de 'Luchador', Peter Manjarrés y su acordeonero, Luis José Villa, ya tienen la mira puesta en el mercado internacional. Próximamente estarán llevando el nuevo álbum a los Estados Unidos para promocionarlo frente al público extranjero.

A diferencia de otros artistas, Manjarrés no contará con un multitudinario lanzamiento en Valledupar, sino que recorrerá diferentes ciudades del país y el exterior llevando sus nuevas canciones.

Además de la ya mencionada 'Papaya', el álbum incluye temas como 'Luchador', 'Soltando Billete', 'Enamórate de Nuevo', 'Yo soy Feliz', 'Como tú no hay nadie' y 'Yo Te Amaba Más'.