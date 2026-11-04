Manguito biche se volvió rock: la movida que dejó a todos locos

Espectáculos

Más de 30 años después de que Iván Zuleta ejecutara una de las introducciones más emblemáticas del acordeón en el vallenato, cuatro músicos de Valledupar adaptaron ese sonido y lo incorporaron al rock con ‘Manguito biche’.

La letra, escrita por el autor tradicional Edilberto Daza y puesta en manos de Diomedes Díaz, ahora suena con voces renovadas y un ritmo totalmente alejado del folclor de la región. Para los que no saben, esta canción es de esas que uno reconoce apenas suenan los primeros acordes, gracias a la introducción que Iván Zuleta inmortalizó junto a Diomedes Díaz en el álbum ‘Un canto celestial’, de 1995.

Es un cambio de género para una de las canciones vallenatas más reconocidas, y el compositor Edilberto Daza podría escuchar hoy con asombro cómo sus letras tienen voces renovadas en un ritmo distinto del folclor de la región.

¿Ustedes se atreverían a escuchar el vallenato así o prefieren dejar los clásicos quietos?