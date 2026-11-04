Alina Lozano rompe el silencio y soltó todo sobre su ruptura con Jim Velásquez

Espectáculos

Alina Lozano decidió poner los puntos sobre las íes y desahogarse sobre lo que vivió en su relación con Jim Velásquez. En una entrevista con el periodista Carlos Ochoa, la actriz dejó claro que no está nada contenta con la forma en que se han manejado las cosas tras su separación en 2026, especialmente después de que Velásquez asegurara en sus redes sociales que su unión no tuvo soporte legal y que la ceremonia fue simplemente simbólica.

Alina Lozano es una actriz y escritora colombiana que vivió un romance con Velásquez desde 2022, una relación que siempre estuvo bajo la lupa por la diferencia de edad entre ambos, que es cercana a los 30 años. La pareja confirmó su ruptura durante 2026, luego de haber participado juntos en el reality Apostarías por mí.

La pelea por el matrimonio y el cura actor

El chisme se puso caliente cuando Jim Velásquez afirmó que no firmaron ninguna acta legal, por lo que no hicieron falta trámites de divorcio. Pero Alina no se quedó callada y defendió el significado de su ceremonia en Cartagena, asegurando que, aunque no hubiera un documento civil, para ella ese fue su matrimonio real y verdadero porque así lo quería ella.

Además, la actriz salió a desmentir los rumores que circulaban sobre el sacerdote que los casó. Mientras algunos decían que el cura era en realidad un actor, Lozano fue tajante al preguntar: “¿Cuál actor? El cura era cura de verdad”. Según ella, Jim está usando frases gancho para hacerse viral y atraer gente, para luego terminar diciendo que todo fue una bendición o algo simbólico.

Lozano también diferenció esa ceremonia de la segunda celebración, la cual fue un evento masivo lleno de invitados del medio digital y creadores de contenido que ella ni siquiera conocía. Para la actriz, esa segunda fiesta respondió más a los gustos de su ex por generar contenido para redes sociales que a un sentimiento real de pareja.

Dinero, monetización y desigualdades

Uno de los puntos donde más rabia siente Alina es la plata. La actriz manifestó su descontento por cómo se manejó la monetización del contenido digital que salió de la boda. Según su relato, Jim organizó su propio grupo de gente poderosa que sabe mucho del tema, mientras ella se quedó “completamente desamparada”.

Lozano expresó que le dolió que el resultado fuera una suma millonaria para él y una “suma de chiste” para ella. Aclara que no es por la ambición del dinero en sí, sino porque esperaba un gesto de equilibrio al ser una pareja. También aprovechó para poner fin a los rumores sobre quién tenía más plata, asegurando que Velásquez era quien manejaba mayores ingresos gracias a sus redes y que le parecía injusto que dijeran que Jim le sacaba la pensión.

El golpe final y la "patadita de la buena suerte"

La situación llegó a niveles muy tensos cuando el conflicto escaló y Velásquez llegó a decirle a Lozano que se sentía como su “empleado”. Tras ese episodio, la actriz confesó que pasó por un duelo emocional muy fuerte donde no paraba de llorar.

Sin embargo, el llanto se detuvo de golpe cuando Alina vio un video de Jim en México, presumiendo su visa. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que él simplemente le había dado la “patadita de la buena suerte”.

Alina cerró su testimonio confesando que se sintió utilizada. Mientras ella estaba “entusiasmada como una boba”, él la estaba borrando de su vida en lo emocional y también en lo laboral. Por todo esto, la actriz fue honesta sobre sus sentimientos actuales: “tengo mucha rabia”.