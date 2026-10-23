Se le armó a Sebastián Vega: lo amarraron en MasterChef Celebrity por ganar inmunidad

Espectáculos

Sebastián Vega se ganó el pin de inmunidad en MasterChef Celebrity Colombia y, aunque eso significa que está a salvo de la eliminación, el premio le salió caro. Sus compañeros no se quedaron quietos y organizaron una "represalia" simbólica que terminó con el actor amarrado y hasta con una mordaza.

Todo empezó porque Vega presentó un postre de limón que dejó felices a los chefs, quienes alabaron la presentación y el equilibrio de los sabores. El problema es que Sebastián es uno de los que regresó a la competencia después de haber sido eliminado, y esa condición ha generado diversas opiniones entre los demás famosos.

La cosa se puso intensa cuando los demás concursantes decidieron "liberar la tensión". Según Marcela Carvajal, la acción buscó liberar la tensión acumulada en la cocina, pues varios consideraban que el beneficio podía haber quedado en manos de quienes no han salido de la competencia. El momento requirió que Claudia Bahamón y los jurados intervinieran para desatar al actor y quitarle la mordaza.

Cuando por fin quedó libre, Vega tuvo que ir a recuperar su pin, que estaba en manos de Emmanuel Restrepo. Robert Farah fue señalado como uno de los cabecillas de la travesura. El actor se tomó el momento con humor y comentó entre risas al recordar el inicio del hecho.

Sinceramente, el ambiente en esa cocina está más picante que un ají. Entendemos que quieran el pin, pero amarrar al compañero ya es otro nivel de drama. ¿Ustedes creen que fue una broma pesada o simplemente el estrés del juego?