Espectáculos

Sin senos sí hay paraíso regresa con una nueva temporada que promete recuperar las emociones, los conflictos y las rivalidades que han convertido esta historia en una de las favoritas del público. Esta vez, la producción de Telemundo decidió reunir nuevamente a varios de sus protagonistas más queridos para volver a interpretar los personajes que han acompañado a los espectadores durante las diferentes etapas de la franquicia.

Carmen Villalobos, actriz colombiana, vuelve a ponerse en la piel de Catalina Santana. El personaje, que ya ha atravesado situaciones muy difíciles, intenta ahora encontrar una nueva oportunidad para construir su futuro. A su lado estará Gregorio Pernía como Aurelio ‘Titi’ Jaramillo, con quien buscará dejar atrás los episodios más oscuros de su pasado.

El peligro detrás de las pantallas

En esta entrega, la historia tendrá como escenario principal Medellín y se adentrará en el mundo de las modelos webcam. La serie explorará una industria que, detrás de sus luces, dinero y aparente glamour, esconde peligrosas redes criminales. La trama mostrará que, aunque este mundo puede proyectar una imagen de éxito económico y reconocimiento, tiene un lado oscuro donde aparecen organizaciones criminales, explotación de personas, narcotráfico y lavado de dinero.

El conflicto escala cuando una estructura internacional comienza a desarrollar operaciones en Colombia. Para ocultar sus verdaderos intereses, esta organización utiliza diferentes fachadas. En medio de este escenario, Catalina y los demás protagonistas tendrán que enfrentarse a nuevas amenazas mientras intentan proteger a sus seres queridos y descubrir quiénes están detrás de los peligros que comienzan a rodearlos.

Regresos y tensiones familiares

Uno de los puntos más fuertes de esta temporada es el reencuentro de figuras fundamentales para la franquicia. El regreso de Majida Issa como Yésica Beltrán, conocida como La Diabla, promete despertar nuevamente las tensiones y rivalidades que han marcado la historia.

Además, la serie recupera a otras figuras importantes dentro de este universo, como Catherine Siachoque en el papel de Hilda Santana y Carolina Gaitán interpretando a Catalina Marín. La nueva entrega promete intrigas, enfrentamientos, secretos familiares y alianzas inesperadas, elementos que volverán a poner a prueba a Catalina Santana y a todo su entorno.

Dónde ver la nueva temporada

Para quienes quieran seguir los nuevos capítulos, la producción estará disponible a través de Telemundo y también en la plataforma de streaming Peacock, dependiendo de la disponibilidad del servicio en cada territorio. Quienes busquen novedades, fotografías, avances y contenidos especiales pueden consultar las redes sociales de Telemundo, específicamente en la cuenta @TelemundoSeries.

La verdad, que metan el tema de las webcams en Medellín es un giro muy actual, aunque con La Diabla de vuelta ya sabemos que el caos está asegurado. ¿Creen que Catalina finalmente podrá dejar el pasado atrás o es misión imposible?