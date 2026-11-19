Espectáculos

La última presentación en Yo Me Llamo dejó a los asistentes boquiabiertos. La imitadora eligió una canción delicada y aprovechó el manejo de su cuerpo para montar un show que, Elder le aseguró que todo le sale natural. Para darle más fuerza al acto, salió al escenario acompañada por un exparticipante de A Otro Nivel, logrando una conexión que fue felicitada por el jurador.

Pero no todo fue color de rosa, porque Amparo le dijo que las presentaciones de su artista son más efusivas y coloridas, por lo que el peinado y la ropa de la doble no fueron de su agrado. Por otro lado, César opinó que, aunque la voz estuvo afinada, le faltó interactuar más con el público.

Sin embargo, el sentimiento terminó ganando. Al finalizar el show, Amparo admitió que la presentación la hizo erizar y aseguró que fue la mejor actuación de la concursante en toda la competencia. El momento alcanzó su punto máximo cuando César logró que Amparo recordara a su mamá, provocando que la juradora rompiera en llanto.

César destacó que la teatralidad de la imitadora es increíble y que ha mejorado muchísimo desde que empezó la competencia. Amparo terminó tan convencida que aseguró que ella misma le pagaría todas las boletas para ir a escucharla.

Al cierre, César celebró el regreso del exconcursante del otro programa, mientras que Amparo sintió que el show se quedó corto sin un baile de salsa. Ante esto, Melina dijo que le ayudaría.

Seamos honestos, pasar de que te critiquen la pinta a que te digan que es tu mejor show es el sueño de cualquiera en este programa. ¿Ustedes creen que el look importa más que la voz o Amparo se puso muy exigente?