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Salió el mazo y el arte colombiano volvió a dejar la vara altísima. El pasado 17 de noviembre de 2026, la escultura ‘Caballo’ de Fernando Botero se vendió por 5.244.000 dólares en una subasta de Christie’s en Nueva York.

Seamos honestos: que una pieza alcance esa cifra es una locura, pero lo más impresionante es que ahora es la obra del maestro con el valor más alto jamás obtenido en una subasta. La pieza, creada en 2006, superó los 5,13 millones de dólares que había logrado ‘Los músicos’ —una pintura de 1979— en 2023.

Lo que le da un toque más especial a la historia es que el ‘Caballo’ no estaba en cualquier lado; pertenecía a la colección personal de la familia Botero. La obra hizo parte de la 20th Century Evening Sale, una de las jornadas dedicadas a obras de artistas fundamentales para la historia del arte del siglo XX.

Fernando Botero Zea, hijo del artista, no ocultó su emoción y calificó la jornada como una "noche histórica" para el legado de su padre. Para la familia, que la obra alcanzara una cifra extraordinaria es un reconocimiento para la pieza.

Aunque Botero falleció en septiembre de 2023, este resultado deja claro que su estilo, ese manejo del volumen que todos reconocemos, sigue siendo el rey en las plataformas internacionales de arte. Es increíble ver cómo sus figuras siguen moviendo millones y conquistando el mundo.

¿Quién tiene ese presupuesto para comprarse un caballo de Botero?